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Batman Valiliği 1 Mart 2016'ya kadar 8 alanı askeri güvenlik bölgesi ilan etti!

Özel güvenlik bölgeleri Sason, Kozluk ve Hasankeyf ilçelerini kapsıyor

08 Eylül 2015 10:00

Batman Valiliği, Sason, Kozluk ve Hasankeyf İlçesi’ndeki 8 bölgeyi, 1 Eylül 2015 ile 1 Mart 2016 tarihlerini kapsayacak şekilde askeri güvenlik bölgesi ilan etti.

Batman Valiliği resmi internet sitesinde yeralan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"21/08/2015 tarihli ve 2015/8058 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, ilimiz Sason-Kozluk ve Hasankeyf bölgesinde 1 Eylül 2015-1 Mart 2016 tarihleri arasında toplumsal olay görünümlü terör eylemlerinin artış göstermesine ve bölücü terör örgütünün arazide üstlenmesine mani olmak, halkın can ve mal güvenliğini korumak maksadıyla, aşağıda belirtilen bölgeler geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup, belirtilen alanlara vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından girişleri yasaklanmıştır. 

Sason ve Kozluk İlçeleri’ndeki; Kuzey’de; Domuz Tepe, Kilimli Mahallesi, Doğu’da; Yamaçlı Mahallesi Mevkii, Göderin Tepe, Acı Tepe, Güney’de; Sekaç Tepe, Ganiyabina Tepe, Bellihariyagavrik Tepe, Batıda; Çatal Tepe 1800 Metre Doğusunda bulunan İsimsiz Tepe, Girgol Tepe arasında kalan arazi kesimi, Hasankeyf İlçesi’nde de; Kuzey’de; Çatalsu Mahallesi, Guharadeziye Sırtlarının 500 metre Kuzey doğusu, Doğu’da; Çina Tepe, Koyunlu Mahellesi, Diyar Tepe, Kubaalo Tepe, Varkedavut Sırtı, Girkevbevut Tepe, Beltagruvar Tepe, Güneyde; Karakaş Tepe, Çaymavan Tepe, Poyraz Tepe, Batı’da; Kelemahmuke Sırtı, Diyarıhavta Tepe, Guharaamir Tepe, Çalkahacı Ahmet Tepe, Nöbet Tepe arasında kalan arazi kesimlerinde Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi İlan edilmiştir."

 

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