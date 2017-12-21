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Batman Üniversitesi'ndeki 'peçe krizini' duyuranlar görevden alındı

Üniversite görevden uzaklaştırmalara ilişkin 'soruşturmanın selameti' adına yapıldığı bildirildi

21 Aralık 2017 06:28

Batman Üniversitesi’nde yaşanan ‘peçe krizi’ni sosyal medyaya aktardığı gerekçesiyle bir yardımcı doçent ile iki memur görevden uzaklaştırıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş imzasıyla İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı’na gönderilen yazı tartışmalara neden olmuştu. Yazıda kampusta yüzleri kapalı, peçeli, kimliği anlaşılamayan öğrencilerin tedirginliğe yol açtığı belirtilerek, “Dekanlığınızca, ‘Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliği’ kapsamında gerekli işlemlerin yapılması hususunda gereğini rica ederim” denilmişti.

Bunun basına yansımasının ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ‘konunun hassasiyeti ve önemini dikkate alarak vakit geçirilmeksizin’ inceleme başlatıldığını açıklamıştı. Üniversiteden alınan bilgiye göre, ‘soruşturmanın selameti’ adına İslami İlimler Fakültesi’nde görevli Yrd. Doç. Dr. Davut Okçu ile iki memur görevinden uzaklaştırıldı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mustafa Nuri Türkmen için de gerekli işlemin yapılması amacıyla YÖK’e başvurulduğu öğrenildi.

Üniversiteden üst düzey bir yetkili, şu bilgileri verdi:

“Olay basına yansıdığı gibi, rektörlüğün başlattığı bir süreç değil. Dekandan bir yazı alıyoruz, ‘Etrafta peçeli kişiler dolaşıyor. Bunların öğrenci olup olmadığını bilmiyoruz’ diyor. Tedirginlik yarattığı için Rektörlüğe akıl danışıyor. Dekan olmuşsan, amir olarak bu tedbiri alman gerekiyordu. Sorulması üzerine rektörlük de demiş ki ‘Ne yapman gerekiyorsa yap’. Bu olayı fakültede öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Davut Okçu’nun duyurduğu bilgisini aldık. Resmi yazışmaları medyaya, özellikle sosyal medyaya bu öğretim üyesi aktarmış. Bu olayda peçeli kişiler, öğrenci olmayabilir. Kadın olup olmadığını bile bilmiyoruz. O öğretim üyesi, fakültenin sekreteri ve bir memur bunu paylaşıyor. Soruşturmanın selameti adına bunları açığa aldık. Bir akademisyen, iki memurla ilgili yazımızı YÖK’e gönderdik.”

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