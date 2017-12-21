Batman Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Durmuş'a kıyafet tepkisi 

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da faaliyet gösteren 56 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, öğrencilere yönelik kıyafet uygulaması nedeniyle Batman Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Aydın Durmuş\'a, tepki amaçlı ortak açıklama yaptı. Rektör Prof. Dr. Durmuş\'u istifaya çağıran sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, \"Tamamen kapalı, pardösülü, peçeli, gözlüklü olanlar olağan şüpheli ilan edilmiştir. Rektör derhal istifa etmelidir\" dedi.

Batman Üniversitesi\'nde, rektörlüğün İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı\'na gönderdiği ve kampusundeki bazı öğrencilerini kıyafetlerinden dolayı uyarılması ile gereğinin yapılmasını istediği yazının sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle bir öğretim üyesinin görevden uzaklaştırıdı. Bugün 56 sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ortak basın açıklaması yaparak Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş\'u istifaya çağırdı. Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Davut Okçu\'nun görevden uzaklaştırılması ardından, aralarında Memur-Sen\'in de olduğu 56 STK temsilcisi, Düşünce ve İnanç platformu bileşenleriyle ortak basın açıklaması yaptı. Üniversite Merkez Kampusu önünde toplanan STK temsilcilerinin ortak açıklamasını dönem sözcüsü olan Memur-Sen Şube Başkanı Mehmet Ergin okudu. Rektör Prof. Dr. Durmuş\'un derhal istifa etmesini isteyen Ergin, şöyle dedi:

\"Rektör Durmuş imzasıyla üniversitenin İslami İlimler Fakültesi\'ne gönderdiği resmi yazıda, \'tamamıyla kapalı, pardösülü, peçeli ve gözlüklü vaziyette bayan olduğu net olarak anlaşılamayan öğrencilere çok sayıda kişilerin şahit olduğu ve bu durumun endişe ve tedirginliğe yol açtığı\' iddialarıyla dekanlıktan öğrenciler hakkında \'Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliği\' kapsamında işlem yapılmasını talep etmiş, dekanlık makamı da öğrencileri uyarmak maksadıyla Rektörlük emirlerini 400\'ün üzerindeki öğrenciye sosyal paylaşım sitesi üzerinden ulaştırmıştır.\"

Türkiye\'de 28 Şubat ruhunun hortlatıldığını öne süren Ergin, şöyle devam etti:

\"Bu yazıda \'tamamen kapalı, pardösülü, peçeli, gözlüklü\' olanlar, olağan şüpheli ilan edilmiştir. Rektör, kız öğrencilerin kılık ve kıyafetinden kaynaklı olarak bugüne kadar ne tür tehlike arz eden durumların yaşandığını, hangi kesimlerin endişe ve tedirginlik duyduğunu, bu açıklamayla hangi merkezlerin ve kimlerin hassasiyetlerini merkeze aldığını izah etmelidir. Güvenlik endişesiyle kılık kıyafete müdahaleye hazırlanan Rektörlük, 3 yıldır faaliyette bulunan ve 5 okulunun öğretim yaptığı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasına bir tek kamera bile taktırmamıştır. Öğrencilerin tanınmamasını, güvenlik gerekçesi olarak sunan Rektör iyi bilmelidir ki, biz bu mantığı çok iyi tanıyoruz. Bilindiği gibi kıyafet konulu yazı tüm öğrencilere dekanlık tarafından tebliğ edilmiş, hocalar bu yazıdan, öğrenciler vasıtasıyla haberdar olmuştur. Bu gerçeklere rağmen hedef şaşırtmak kurnazlığını seçen Rektör, İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı\'na gönderilen yazının ortaya çıkmasından Yrd.Doç.Dr. Davut Okçu\'yu sorumlu tutmuş ve açığa almıştır. Oysa sosyal medya ve yazılı-görsel basında Davut Okçu\'nun bu konu ile ilgili hiçbir paylaşımı olmamıştır. Yaptığı hukuksuzluklara sessiz kalmayan kişileri açığa almak için bu tür fırsatlar kollayan anlayış, üniversite yönetmeye muktedir değildir.\"

\'Rektör istifa\' dövizleri taşıyan STK temsilcileri, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Batman Üniversitesi Röktürlüğünün İslami İlimler Fakültesine gönderdiği yazının sosyal medyada yer alması üzerine Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Davut Okçu\'dan sonra Fakülte Sekreteri Suat Günzüt ve memur Mehmet Kadri Mamiş\'in de yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldıkları belirtildi.



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