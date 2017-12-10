Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: İşsizlikte ve genç nüfusta ilk üçteyiz!

Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdülkadir Demir, petrol kaynakları bakımından zengin olmalarına rağmen bu alandaki yatırımları yetersiz gördüklerini söyledi. 2017’yi T24’e değerlendiren Demir, TÜİK istatistiklerine göre Batman’ın genç nüfusta ve işsizlikte ilk üç sırada yer aldığını belirterek, istihdamı azaltmak için tekstil sektörüne ağırlık verdiklerini ifade etti. BATSO Başkanı Demir’in 2017 değerlendirmesi özetle şöyle:

“2017 yılı, geçen yıllarda olduğu gibi önemli çalışmaların hayata geçirildiği, kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirilecek projelerin hazırlandığı yoğun bir tempoda geçti diyebiliriz. Genç nüfus oranında Türkiye üçüncüsü olan Batman’ımızın, işsizlikte de ilk üçte yer aldığını üzülerek belirtirim. Hem genç nüfus var hem de işsizlik! Göreve geldiğimiz 2013 yılından bugüne dek Batman'ın en can alıcı sorunu olan işsizliği yenmek ve istihdam alanları açmak için yoğun çaba içerisindeyiz. Şuan Batman Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 75 firmamız faaliyet gösteriyor. Bunun dışında tekstil kentimiz var. 7 firmamız da burada faaliyet gösteriyor. OSB’de 29 gıda, 29 inşaat, 19 tekstil firmasının yanı sıra mobilya, kağıt firmaları ve eğitim kurumları bulunuyor.

Şu anda gıda ön plana çıkıyor. Fakat işsizliği bitirmek adına bir nebzede olsa tekstile ağırlık veriyoruz. Tabi gönül arzu eder ki Batman sanayi sektörüyle öne plana çıksın. Dikkat ederseniz biz OSB içerisinde de tekstil firmalarına yer vermişiz. Aslında tekstil, OSB içerisinde olmaması gereken bir sektördür. Ama işsizlik oranlarını düşürmek adına tekstile de yer veriyoruz. Ve şu anda bizim OSB’miz dolu. İlave olarak 2 bin dönümlük araziyi kamulaştırmak için müracaatımız var.

Tabii bu da yeterli değil ikinci bir OSB için çalışmalarımız var. Batman, petrolle öne çıkan bir il. Sadece kentimiz değil bölgeden çıkan petrol Türkiye’deki tüketimin yüzde 4’ünü karşılıyor. Batman’da mutlak anlamda olması gereken petrole dayalı yan bir sektörümüz bulunmamaktadır.”