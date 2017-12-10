T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: İşsizlikte ve genç nüfusta ilk üçteyiz!

Abdülkadir Demir, Batman'daki ekonomik duruma ilişkin değerlendirmede bulundu

10 Aralık 2017 21:03

Veysi Polat

Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdülkadir Demir, petrol kaynakları bakımından zengin olmalarına rağmen bu alandaki yatırımları yetersiz gördüklerini söyledi. 2017’yi T24’e değerlendiren Demir, TÜİK istatistiklerine göre Batman’ın genç nüfusta ve işsizlikte ilk üç sırada yer aldığını belirterek, istihdamı azaltmak için tekstil sektörüne ağırlık verdiklerini ifade etti. BATSO Başkanı Demir’in 2017 değerlendirmesi özetle şöyle:

“2017 yılı, geçen yıllarda olduğu gibi önemli çalışmaların hayata geçirildiği, kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirilecek projelerin hazırlandığı yoğun bir tempoda geçti diyebiliriz. Genç nüfus oranında Türkiye üçüncüsü olan Batman’ımızın, işsizlikte de ilk üçte yer aldığını üzülerek belirtirim. Hem genç nüfus var hem de işsizlik! Göreve geldiğimiz 2013 yılından bugüne dek Batman'ın en can alıcı sorunu olan işsizliği yenmek ve istihdam alanları açmak için yoğun çaba içerisindeyiz. Şuan Batman Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 75 firmamız faaliyet gösteriyor. Bunun dışında tekstil kentimiz var. 7 firmamız da burada faaliyet gösteriyor. OSB’de 29 gıda, 29 inşaat, 19 tekstil firmasının yanı sıra mobilya, kağıt firmaları ve eğitim kurumları bulunuyor.

Şu anda gıda ön plana çıkıyor. Fakat işsizliği bitirmek adına bir nebzede olsa tekstile ağırlık veriyoruz. Tabi gönül arzu eder ki Batman sanayi sektörüyle öne plana çıksın. Dikkat ederseniz biz OSB içerisinde de tekstil firmalarına yer vermişiz. Aslında tekstil, OSB içerisinde olmaması gereken bir sektördür. Ama işsizlik oranlarını düşürmek adına tekstile de yer veriyoruz. Ve şu anda bizim OSB’miz dolu. İlave olarak 2 bin dönümlük araziyi kamulaştırmak için müracaatımız var.

Tabii bu da yeterli değil ikinci bir OSB için çalışmalarımız var. Batman, petrolle öne çıkan bir il. Sadece kentimiz değil bölgeden çıkan petrol Türkiye’deki tüketimin yüzde 4’ünü karşılıyor. Batman’da mutlak anlamda olması gereken petrole dayalı yan bir sektörümüz bulunmamaktadır.”

 

 

 

ETİKETLER

batmanBatman Ticaret ve Sanayi Odası BaşkanıAbdülkadir Demirişsizlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24