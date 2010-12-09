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BATMAN SAĞLIK MÜDÜRÜ RÜŞVETTEN AÇIĞA ALINDI BATMAN (A.A)

09 Aralık 2010 13:03

-BATMAN SAĞLIK MÜDÜRÜ RÜŞVETTEN AÇIĞA ALINDI BATMAN (A.A) - 09.12.2010 - Batman Sağlık Müdürü Mehmet Baş, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, pahalı mal alma iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında açığa alındı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince Mersin, Amasya ve Batman'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında Batman Bölge Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'ne malzeme alımında yolsuzluk yapıldığı, ihaleye fesat karıştırıldığı, rüşvet alınıp verildiği ve pahalı mal alındığı gerekçesiyle gözaltına alınan İl Sağlık Müdürü Baş, soruşturma kapsamında valilik onayıyla açığa alındı. Baş, emniyet müdürlüğündeki ifadesinin ardından savcılığa sevk edilecek. Batman'da 7 Aralıkta Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'ne malzeme alımında yolsuzluk yapıldığı, ihaleye fesat karıştırıldığı, rüşvet alınıp verildiği ve pahalı mal alındığı gerekçesiyle Mersin, Amasya ve Batman'da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, operasyonlarda aralarında Batman İl Sağlık Müdürü Mehmet Baş, eski Batman Bölge Hastanesi başhekimi ve yardımcısının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

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