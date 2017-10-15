Batman Petrolspor-Yeni Altındağ Belediyespor: 2-1

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)

STAT: 16 Mayıs

HAKEMLER: Ali Karatutlu (xx), Musa Murat Emre (xx), Mustafa Onur Özgenç (xx)

BATMAN PETROLSPOR: Ahmet (xxx)- Halil (xx), Emre Aydın (xxx), Erman (xx), Celal (xxx), Emre Bayram (xxx) (Dk.85 Serhat x), Veysel (xx) (Dk.80 Atilla x), Yusuf Akbulut (xxx) (Dk.75 Reha x), Oğuzhan (xx), Samed (xxx), Emre Yumuşak (xxx)

YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Mustafa (x)- Oktay (xx), Salih (xx), Ömer (xx), Burhanettin (xx), Utku (xx) (Dk.60 Hüseyin x), Ömer (xxx), Celalettin (xx), Bülent (xx) (Dk.75 Fatih x), Emrah (xx), İsmail (xx) (Dk.82 Barış x)

GOLLER: Dk.16 ve 55 Yusuf (Batman Petrolspor) Dk.30 Ömer (Yeni Altındağ Belediyespor)

SARI KART: Emre Bayram (Batman Petrol), Oktay, Salih, Celalettin, İsmail (Yeni Altındağ Belediyespor)

Batman Petrolspor, sahasında karşılaştığı Yeni Altındağ Belediyespor\'u ilk yarı ve ikinci yarı da bulduğu gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16\'ncı dakikada gelişen Batman Petrolspor atağında, Emre Aydın pasında Yusuf, uzak köşeye iyi vurdu: 1-0.

30\'uncu dakikada Yeni Altındağ Belediyespor skora dengeyi getirdi. Bu dakikada İsmail\'in pasında topla buluşan Ömer, penaltı noktası üzerinden sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

33\'üncü dakikada konuk ekip penaltı atışı kazandı. İsmail ceza sahası içinde düşürüldü, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Burhanettin\'in şutunu, kaleci Ahmet kurtardı.

55\'inci dakikada Petrolspor\'un hızlı gelişen atağında, Oğuzhan\'ın pasında topla buluşan Yusuf\'un şık vuruşu ağlara gitti: 2-1.

Maç bu skorla sona erdi.

FOTOĞRAFLI