Batman Petrolspor-Düzcespor: 1-1

Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)
STAT: 16 Mayıs
HAKEMLER: Sefa Yılmaz (xx), Kerem Candaş (xx), Eren Özçelik (xx)
BATMAN PETROL: Ahmet (x)- Bahri (xx), Serhat (xx), Emre Aydın (xx), Erman (xx), Ensar (xx), Celal (xx), Veysel (xx), Oğuzhan (xxx), Samed (xx) (Dk. 66 Reha x), Batuhan (x)
DÜZCESPOR: Çağrı (xx)- Muzaffer (xx), Serhat (x) (Dk. 66 Kemal x), Bedri (xx), Çağrı (xx), Tayfun (xx), Zihni (x), Furkan (x) (Dk. 82 Emin xxx), Burçak (xx), Ahmet (x) (Dk. 56 İsmal xx), Oktay (xx)
GOLLER: Dk. 5 Serhat (Batman Petrolspor), Dk. 90 Emin (Düzcespor)
SARI KARTLAR: Ahmet, Erman (Batman Petrol)
3\'üncü dakikada, Batman Petrolsporlu Emre\'nin harika pasında topla ceza sahasına giren Serhat\'ın şutunda top kalecide kaldı.
5\'inci dakikada, maça baskılı başlayan ev sahibi takım golü buldu. Erman, sağdan iyi ortaladı, Serhat kafa ile topu ağlara gönderdi: 1-0.
60\'ıncı dakikada, Batman Petrolspor serbest atış kazandı. Topun başına geçen Samed\'in orta şut karışımı vuruşunu, kaleci son anda kornere çeldi.
87\'nci dakikada, Düzcespor, ceza yayına yakın noktada serbest atış kazandı. Topun başına geçen İsmail\'in mükemmel şutu direkte patladı.
89\'uncu dakikada, Sahanın çalışkan ismi Oğuzhan\'ın pasında ceza sahasına giren Reha, takımını mutlak golden etti.
90\'ıncı dakikada, orta alandan ortalanan topta Petrolspor kalecisi Ahmet topu uzaklaştıramadı, topu önünde bulan Emin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Maç bu skorla berabere sonuçlandı.
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