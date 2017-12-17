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Spor

Batman Petrolspor-Çatalcaspor: 3-0 (YENİDEN)

Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA) STAD: 16 Mayıs HAKEMLER: Levent Balcı (xx), Birkan Çanakçıoğlu (xx), Hasan Cebeci (xx) BATMAN PETROL: Ökkeş (xxx)- Ramazan (xx), (Dk

17 Aralık 2017 19:44

Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)
STAD: 16 Mayıs
HAKEMLER: Levent Balcı (xx), Birkan Çanakçıoğlu (xx), Hasan Cebeci (xx)
BATMAN PETROL: Ökkeş (xxx)- Ramazan (xx), (Dk.55 Emre Aydın xxx), Serhat (xxx), Halil (xxxx), Atilla (xxx), Ensar (xxx), Celal (xxx), Emre Bayram (xxx), Yusuf (xxx) (Dk.85 Murat x), Oğuzhan (xxx), Samed (xxx)
ÇATALCASPOR: Doğan (x)- Sefa (x), Selçuk (x), Serkan (xx), Cengizhan (x), Sinan (x), Barış (x), Emre (x), Ömer (x), Deniz (x), Özgür (x)
GOLLER: Dk.6 Halil, Dk.66 Yusuf, Dk.73 Samed (Batman Petrol)
SARI KARTLAR: Murat, Atilla (Batman Petrol), Selçuk, Ömer, Deniz (Çatalcaspor)
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup 17\'nci hafta mücadelesinde Batman Petrolspor evinde ağırladığı Çatalcaspor\'u 3-0 mağlup etti.
6\'ncı dakikada yaklaşık 35 metreden kazanılan serbest atışı Batman Petrolsporlu Halil Aşut kullandı, seken top kaleciyi yanılttı ve ağlara gitti: 1-0.
18\'inci dakikada Batman Petrol atağında ceza sahasına giren Emre Bayram, boş pozisyondaki Oğuzhan\'ı gördü, Oğuzhan\'ın kaleye gönderdiği top direğin dibinden dışarı çıktı.
39\'uncu dakikada ev sahibi ekip yine tehlikeli geldi. Yusuf\'un pasını kapan Oğuzhan\'ın şutunu son anda Çatalca defansı önledi. İlk yarı Petrolspor\'un üstünlüğüyle son buldu.
46\'ncı dakikada Batman Petrolspor atağında, ceza sahasına çalımlarla giren Samed, Ramazan\'ı gördü. Ramazan, net gol pozisyonunu değerlendiremedi.
51\'inci dakikada Çatalca ilk tehlikeli atağını oluşturdu. Bu dakikada ceza sahasına giren Deniz\'in sert şutu az farkla auta çıktı.
54\'üncü dakikada konuk ekip yine tehlike oluşturdu. Serkan\'ın sağdan şutu az farkla auta çıktı.
66\'ncı dakikada Petrolspor Yusuf\'la farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada sahanın çalışkan ismi Samed, soldan adrese teslim ortaladı, golcü Yusuf bekletmeden vurdu, top ağlarla buluştu: 
2-0.
73\'üncü dakikada Çatalca kalesine yüklenen Petrolspor, Samed\'le farkı üçe çıkardı. Bu kez golcü Yusuf, Samed\'e asist yaptı. Samed, ayağının içiyle topu kalecinin sağından filelere gönderdi: 3-0.

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