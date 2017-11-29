Batman Petrolspor-Atiker Konyaspor: 0-3

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)

STAT: 16 Mayıs

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Uygar Bebek (xx), Candaş Elbil (xx)

BATMAN PETROL: Ökkeş (x)- Bahri (x) (Dk.60 Emre Aydın xx), Serhat (x), Halil (x), Reha (x) (Dk.75 Murat x), Atilla (x), Fahri (xx), Oğuzhan (xx), Baran (x), Emre (x), Batuhan (x) (Dk.73 Muhammed x)

ATİKER KONYASPOR: Patrık Ulf (xxx)- Volkan (xx) (Dk.77 İsmail xx), Ömer Ali (xxx) (Dk.70 Savaş xx), Lebogang Manyama (xxxx), Amır (xxx), Wilfried (xxx), Vedat (xxx), Kadir (xxx), Petar (xxx), Patkrıck (xxx), Musa (xxx)

SARI KARTLAR: Reha (Batman Petrol)

GOLLER: Dk. 36 Vedat, Dk.54-64 Lebogang Manyama (Konyaspor)

ZİRAAT Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk maçında Batman Petrolspor, kendi sahasında konuk ettiği Atiker Konyaspor\'a 3-0 mağlup oldu. Konya temsilcisini galibiyete taşıyan goller, 36\'ncı dakikada Vedat ile 54 ve 64\'üncü dakikalarda Lebogang Manyama\'dan geldi.

13\'üncü dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında, Vedat\'ın sağdan yaptığı ortayı iyi takip eden Lebogang\'ın kafa vuruşunda top, az farkla auta çıktı.

21\'inci dakikada Batman Petrolspor defansının hatasında Patric, kaleci Ökkeş ile karşı karşıya kaldı, Patric\'in çektiği şutta, top kaleci Ökkeş\'te kaldı.

31\'inci dakikada, Konyaspor kalesi önünde oluşan karambolde Batman Petrolsporlu Reha\'nın sert şutu defanstan döndü.

36\'ncı dakikada Atiker Konyaspor, golü buldu. Bu dakikada Lebogang\'ın ara pasında topu kapan Vedat, ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Maçın ilkyarısı bu skorla sona erdi.

54\'üncü dakikada konuk ekip Atiker Konyaspor farkı ikiye çıkardı. Batman Petrolspor kalecisi Ökkeş, degaj yaptığı top Lebogang\'ın önünde kaldı. Müsait pozisyondaki Lebogang, topu boş kaleye gönderdi: 0-2.

57\'nci dakikada ev sahibi ekip Batman Petrolspor\'un geliştirdiği atakta, Oğuzhan\'ın ara pasında topla buluşan Reha, kaleciyi de geçti ancak kaleye gönderdiği topu, Atiker Konyaspor defansı çizgiden kornere çeldi.

64\'üncü dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında, ceza sahasında topla buluşan Lebogang, plase bir vuruşla topu kaleci Ökkeş\'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-3.

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