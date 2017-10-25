Batman Petrolspor: 2 Denizlispor: 1

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)

STAT: 16 Mayıs

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Deniz Turgut (xx), Bersan Duran (xx)

BATMAN PETROLSPOR: Ökkeş (xx), Ramazan (xx), Yunus Emre (xxx)(Dk.98 Samed xx), Halil (xxx), Reha (xx), Atilla (xx), Emre Aydın (xxx), Celal (xxx), Fahri (xx), Muhammet (xx)(Dk.64 Serhat xx), Batuhan (xxx) (Dk.82 Baran xx)

DENİZLİSPOR: Zeki (xx), Cihan (xx), Andre (xx), Ramazan (xx)(Dk.54 Şevki x), Hüdeyin (xx)(Dk.106 Şefik x), Taşkın (xx), Alfred Sankoh (xx)(Dk.46 Batıcan xx), Cenk (xx), Alperen (xx), Berken (xx), Emre (xx)

GOLLER: Dk. 3 Celal, Dk. 90+2 Reha (Batman Petrolspor), Dk.30 Cihan (Denizli)

SARI KARTLAR: Halil (Batman Petrolspor), Andre, Taşkın, Alperen, Emre (Denizlispor)

KIRMIZI KART: Dk.118 Emre Sağlık (Denizli)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Batman Petrolspor, sahasında Denizlispor\'u 2 - 1 yenerek bir üst tura çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3\'üncü dakikada Batman Petrolspor, maça golle başladı. Bu dakikada kazanılan serbest atışı Halil kullandı, Celal harika yükselerek kafayla dokundu, meşin yuvarlak ağlara gitti; 1-0.

30\'uncu dakikada Denizlispor, skora dengeyi getirdi. Bu dakikada Cihan bir anda ceza sahasına girdi, sert şutunda top filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşmada eşitlik bozulmadı ve maç uzatmalara gitti.

92\'nci dakikada, Petrolspor korner atışında Reha kafa vuruşunda skoru belirledi. 2-1

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