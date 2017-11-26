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Spor

Batman Petrolspor - Kozan Belediyespor: 4-1

Arif ARSLAN / BATMAN, (DHA) STAT: 16 Mayıs HAKEMLER: Hüseyin Gökberk Aslan (xxx), Gökhan Özkan (xxx), Ercan Akbaş (xxx) BATMAN PETROL: Ahmet (xxx), Ramazan (xxx), Halil (xxx), Atilla (xxx), Emre Aydın (xxx), Erman (xxx), Ensar (xxx), Celal (xx)(Dk

26 Kasım 2017 19:58

Arif ARSLAN / BATMAN, (DHA)

STAT: 16 Mayıs
HAKEMLER: Hüseyin Gökberk Aslan (xxx), Gökhan Özkan (xxx), Ercan Akbaş (xxx)
BATMAN PETROL: Ahmet (xxx), Ramazan (xxx), Halil (xxx), Atilla (xxx), Emre Aydın (xxx), Erman (xxx), Ensar (xxx), Celal (xx)(Dk. 46 Fahri xxx), Emre Bayram (xxx), Yusuf (xxx)(Dk. 66 Reha xx), Samed (xxx)(Dk. 80 Oğuzhan x)
KOZAN BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx), Oğuzhan (xx), Ömer (xx), Sedat (xx)(Dk. 69 Ziyaeddin x), Metehan (xx), Hakan (x)(Dk. 68 Ahmet x), Ercan (x)(Dk. 74 Halil x), Emrah (xx), Semih (xx), Rıdvan (xx), Abdulsamet (xx)
GOLLER: Dk. 8 - 16 Yusuf, Dk. 42 Atilla, Dk. 67 Emre Bayram (Batman Petrolspor) - Dk. 55 Abdulsamet (Kozan Belediyespor)
SARI KART: Ramazan (Batman Petrolspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup 14\'üncü hafta karşılaşmasında, Batman Petrolspor sahasında Kozan Belediyespor\'u 4-1 mağlup etti.

8\'inci dakikada Samed topu soldan taşıdı, ceza sahasına çalımlarla girdi. Topu Atilla\'nın önüne bıraktı. Atilla\'nın sert şutunu kaleci çeldi, Yusuf boş pozisyonda kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
16\'ncı dakikada kırmızı-beyazlılar\'da Yusuf bir kez daha sahneye çıktı. Bu dakikada Samed\'in harika topuk pasında Yusuf sert vurdu, top ağlarla buluştu: 2-0.
29\'uncu dakikada Kozan Belediye atağında Emrah soldan ceza sahasına girdi, sert şutu az farkla auta çıktı.
33\'üncü dakikada konuk ekip yine tehlikeli geldi. Semih\'in uzaktan sert şutu az farkla dışarı çıktı.
34\'üncü dakikada Batman Petrolspor atağında, günün çalışkan ismi Emre Bayram\'ın şutu, direğin dibinden dışarı çıktı.
42\'nci dakikada Batman Petrolspor farkı üçe çıkardı. Bu dakikada Emre Bayram ceza sahası dışında düşürüldü. Serbest atışı kullanan Atilla\'nın harika şutu, ağlarla buluştu: 3-0.
İlk yarı bu skorla sona erdi.
55\'inci dakikada Kozan Belediye, farkı 2\'ye indirdi. Bu dakikada ceza yayına yakın noktada kazanılan serbest atışı kullanan Abdulsamet\'in sert şutu, ağlara gitti: 3-1.
67\'nci dakikada kırmızı-beyazlılar farkı tekrardan açtı. Emre Aydın\'ın harika pasını kapan Emre Bayram ceza sahasında mükemmel vurdu, meşin yuvarlak \'90\' diye tabir edilen noktaya gitti: 4-1. 

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