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Spor

Batman Petrolspor - Kemerspor 2003 maçında sıra dışı baraj!

Reşat YİĞİZ / BATMAN, (DHA) TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta dün Batman'da oynanan Batman Petrolspor - Kemerspor 2003 karşılaşmasında futbol sahalarında ender rastlanan ilginç bir durum yaşandı

05 Şubat 2018 21:32

Reşat YİĞİZ / BATMAN, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta dün Batman\'da oynanan Batman Petrolspor - Kemerspor 2003 karşılaşmasında futbol sahalarında ender rastlanan ilginç bir durum yaşandı.
Batman Petrolspor\'un ceza sahası dışında kazandığı bir serbest vuruşta her iki takımın futbolcuları baraj oluştururken, Kemerspor 2003 takımından bir futbolcu da, barajın arkasında yere yan yatarak topun yerden kaleye gitmesini engellemek için önlem aldı. Bu hareket sporseverler tarafından oldukça ilgi gördü. Karşılaşmada ev sahibi takım, Kemerspor 2003\'e 1-0 yenildi.

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