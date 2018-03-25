Batman Petrolspor - Halide Edip Adıvarspor: 1-0

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)

STAT: 16 Mayıs

HAKEMLER: Alper Oran (xxx), Serhat Sağır (xxx), Ahmet Eken (xxx)

BATMAN PETROLSPOR: Ahmet (xxx) - Halil (xxx), Hasan (xx) (Dk. 52 Ramazan (xx), Emre Aydın (xxx), Erman (xx), (Dk. 80 Fahri (x), Ensar (xxx), Yunus Emre (xx) (Dk.61 Reha (x), Hakan (xxx), Emre Bayram (xxx), Veysel (xxx), Samed (xxx)

HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Süleyman (xx) - Aytek (xx), Uğur (xx), Cemal(x) (Dk. 66 M.Raşit (x), Gökhan (xx), Emre Tekin (xx), Emre Turan (xxx) Hüseyin (xx), Serkan (xx), Furkan (xx), Mustafa (xx)

GOL: Dk. 90 Emre Bayram

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'un 28\'inci haftasında Batman Petrolspor, sahasında karşılaştığı Halide Edip Adıvarspor\'u, 90. dakikada Emre Bayram\'ın golüyle devirdi. Kırmızı-beyazlılar, 3 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

2\'nci dakikada, Emre Aydın, 25 metreden harika vurdu, kaleci topu kornere çeldi.

26\'ncı dakikada, Halil Aşut ceza sahası dışında sert verdi, kaleci topu köşeden çeldi.

31\'inci dakikada, gelişen Batman Petrolspor, atağında Samed ceza sahası içinde iyi vurdu, kaleci bir kez daha gole izin vermedi.

49\'uncu dakikada, konuk ekibin atağında Emre Turan\'ın ceza sahası içindeki sert şutunu kaleci son anda köşeden çıkardı.

81\'inci dakikada, kullanılan serbest vuruşun ardından konuk takımın ceza sahasında oluşan karambolde Fahri\'nin şutu az farkla auta çıktı.

90\'ıncı dakikada, Halide Edip Adıvarspor defansının büyük hatasında Samed topu kaparak, Emre Bayram\'ı gördü. Bomboş pozisyondaki Emre topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 1-0.

FOTOĞRAFLI