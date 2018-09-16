Batman Petrolspor - Gebzespor: 1-1

Reşat YİĞİZ / BATMAN (DHA)
STAT: 16 Mayıs
HAKEMLER: Ali Can Soydan (xxx), Serhat Sağır (xxx), Kurtuluş Aslan (xxx)
BATMAN PETROL: Süleyman (xx), Halil (xx), Emre Aydın (xxx), Bedri (xx) (Dk.57 Samed xxx), Mehmet (xx), Hasan Ahmet Sarı (x), Mertcan (Dk.46 Emrah xx), Erhan (xx), Emre Bayram (xx) (Dk.86 Nurullah x), Mustafa Emre (xx) , Celal Aras (xx)
GEBZESPOR: Alptekin (xx), İslam (xx), Kemal (xxx), Mustafa (xx) (Dk.60 Serhan xx), Oğuz (xx), Fırat (xxx), Tugay (xx)(Dk.36 Serhat x), Ferhat (xx), Yusuf (xx), Oğuzhan (xx), Emre (xx) (Dk.73 Şefik x)
GOLLER: Dk. 72 Samed (Batman Petrolspor) - Dk. 9 Emre Fırtına (Gebzespor)
SARI KARTLAR: Kemal (Gebzespor)
KIRMIZI KART: Dk. 32 İslam (Gebzespor)
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Batman Petrolspor sahasında Gebzespor\'u konuk etti. Karşılaşma 1-1\'lik eşitlikle sona erdi.
9\'uncu dakikada konuk ekip Gebzespor, golü erken buldu. Hızlı gelişen Gebze atağında, Oğuz soldan iyi ortaladı, ceza sahasında topla buluşan Emre Fırtına golü attı: 0-1.
15\'inci dakikada Gebzespor, Petrolspor ceza sahasına yakın bölgede serbest atış kazandı. Atışı kullanan Oğuz\'un şutu az farkla auta çıktı.
29\'uncu dakikada kırmızı beyazlılar mutlak golden oldu. Petrolspor atağında, Gebzespor kalesi önünde karambol oluştu. Karambolde top direkten döndü. Dönen topta Hasan Ahmet Sarı\'nın müsait pozisyondaki şutu auta çıktı.
32\'nci dakikada hızlı gelişen Petrolspor atağında, mutlak gol pozisyonunda Hasan Ahmet Sarı\'yı faulle durduran Gebzeli İslam, kırmızı kartla oyundan atıldı.
72\'nci dakikada, rakip defansı çalımlarla geçen Samed\'in sert şutu Ferhat\'a çarparak filelerle buluştu: 1-1.
90+1\'inci dakikada kazanılan korner atışını Halil kullandı, Celal Aras\'ın kafa şutu direkten döndü.
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