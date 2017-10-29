Batman Petrolspor - Erbaaspor: 2-2

Arif ARSLAN / BATMAN, (DHA)

STAT: 16 Mayıs

HAKEMLER: Egemen Artun (xx), Aydın Şengül (xx), Halil Altun (xx)

BATMAN PETROLSPOR: Ahmet Taş (xx), Halil Aşut (xx), Emre Aydın (xxx), Erman Taşkın (xx), Ensar (xx), Celal (xx), Emre Bayram (xxx), Veysel (xx), Yusuf (x)(Dk. 46 Reha x), Oğuzhan (xx), Samed (xx)(Dk. 65 Serhat xx)

ERBAASPOR: Nurullah (xx), Taner (xx), Onur (xx), Eşref (xx), Ozan (x)(Dk. 65 Mahmuthan xx), Yasin (xx), Berk (xx), Serkan (xx) (Dk. 77 Emirhan x), Soner (xx), Tolga (xx), Murat (xx)

GOLLER: Dk. 60 - 75 Emre Bayram (Batman Petrolspor) - Dk. 68 Murat, Dk. 90 Tolga (Erbaaspor)

SARI KARTLAR: Celal (Batman Petrolspor) - Serkan, Soner, Emirhan, Tolga (Erbaaspor)

10\'uncu dakikada, Petrolspor maça hızlı başladı. Erman, sağdan iyi ortaladı, Emre Aydın topa dokunamadı.

15\'inci dakikada, Erbaa etkili geldi. Ozan, ceza sahası dışında sert vurdu, kaleci gole izin vermedi.

31\'inci dakikada, Petrol atağında, Emre Bayram\'ın sert şutunu kaleci çeldi.

44\'üncü dakikada, Samed soldan topu iyi sürdü. Kalecinin önde olduğunu fark eden Petrollü Samed\'in aşırtma vuruşu az farkla dışarı çıktı.

47\'nci dakikada, Petrolspor rakip kalede tehlike oluşturdu. Ceza yayının önünde kazanılan serbest atışı Halil kullandı, şutu az farkla auta çıktı.

57\'nci dakikada, Emre Aydın topu ceza sahasında kadar iyi taşıdı, şutunu kaleci çeldi.

60\'ncı dakikada, Samed\'in pasını kapan Emre, kaleciyi de geçerek topu ağlara gönderdi: 1-0.

68\'inci dakikada Erbaa, skora dengeyi getirdi. Korner atışını Yasin kullandı, Murat kafa ile topu ağlara gönderdi. 1-1.

75\'inci dakikada, Petrolspor, bir kez daha öne geçti. Serhat\'ın sağdan ortasında topla Emre Bayram\'ın önünde kaldı, Emre sert vurdu; 2-1.

90\'uncu dakikada, maçın bu skorla bitmesi beklenirken, Erbaa yine skora dengeyi getirdi. Ceza sahasında topla buluşan eski Petrolspor\'lu Tolga, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2.

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