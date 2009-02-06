Batman, Paris'te vizyonda

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kezman, Bordeaux ile oynanan Fransa Lig Kupası yarı final maçında oyundan çıkarken formasını sahaya attığı için kulüp yönetimi tarafından 15 gün kadro dışı bırakıldı.



Paris Saint Germain (PSG) yönetimi, Bordeaux ile yapılan Fransa Lig Kupası yarı final maçında, oyundan alınmasına sinirlenerek formasını sahanın ortasına atan Kezman'ı 15 gün kadro dışı bıraktı.



PSG yönetimi, bugünkü toplantıda Kezman ile görüşerek, Sırp oyuncunun savunmasını aldı.



Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, Kezman'ın 15 gün kadro dışı bırakıldığı bildirildi. Açıklamada, ''Bu sürenin ardından Kezman, PSG takımının formasını giymeye layık olduğunu kanıtlamak zorunda'' ifadesi kullanıldı.



Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Kezman'ın formasını çıkarıp yere fırlatması, PSG taraftarları ve teknik direktör Paul Le Guen'in büyük tepkisini çekmişti.



Maçın 65 dakikasında oyundan alınan ve 60. dakikada altı pas içinde yüzde yüzlük bir gol pozisyonunu harcayan Kezman'ı, PSG tribünleri uzun süre ıslıklayarak protesto etmişti.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Kezman, PSG taraftarlarından, teknik direktör ve kulüp yönetiminden özür dilemişti.



Tepkisinin kulübe veya taraftarlara olmadığını ifade eden Kezman, ''Sahadan çıkarken verdiğim tepki kendimeydi, kötü bir dönem geçiriyorum. Başarılı olmak istiyorum, ama istediğim performansı gösteremiyorum. Benim kariyerim belli. PSG taraftarları yüzde yüz randımanlı Kezman'ı daha sahada göremedi. Onlara daha iyi oynayacağım konusunda söz veriyorum'' demişti