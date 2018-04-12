Batman merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

BATMAN, (DHA) - BATMAN merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün \'askeri mahrem yapılanması\'na yönelik düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Batman Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün \'askeri mahrem yapılanması\'na yönelik Batman merkezli 8 ilde operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, 20 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.