Batman Kayseri'de!

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Kafkas: 2 gol yemek bize yakışmadı Kafkas: 2 gol yemek bize yakışmadı

UEFA Kupası 1. tur ilk maçında Kayserispor, sahasında Fransa ekibi Paris Saint Germain'e (PSG) 2-1 yenildi.Kayserispor'da Koray, Ragıp, Aydın, Puroviç ve Cangele gibi as oyuncular sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.Maça hızlı başlayan Paris Saint Germain 5. dakikada korner vuruşunda ceza sahasına yapılan ortada eski Fenerbahçeli Kezman’ın attığı golle 1-0 öne geçti.Golden sonra zaman zaman Paris Saint Germain kalesine giden Kayserispor, sol kanattan Umut Koçin, sağ kanattan da Mehmet Eren ile pozisyonlar bulmasına rağmen bunlardan yararlanamadı.Kayserispor’da forvet hattında büyük sıkıntılar yaşarken, tek forvet oynayan Aghahowa’ya Mehmet Eren destek vermesine rağmen ilk yarıda sarı-kırmızılı ekip gol atmayı başaramadı ve devreyi 1-0 mağlup kapattı.İkinci yarının Kayserispor Mehmet Eren, Mehmet Topuz ve Aghahowa ile beraberlik golünü ararken, rakip Paris Saint Germain ise ikinci yarıda kontrataklarla ikinci gol şansı aradı.Kayserispor aradığı golü 89. dakikada Toledo’nun defansta oluşan karambol sonucu attığı golle buldu.Uzatma dakikalarında deplasman takımı Paris Saint German’de Luyindula, defanstaki hatayı affetmedi ve takımına galibiyeti getiren golü attı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kayserispor, evinde Paris Saint German'e 2-1 kaybederek Paris'teki ikinci maç için tur şansını zora sokmuş oldu.KAYSERİSPOR: 1 - PSG: 2Stat: Büyükşehir Belediyesi AtatürkHakemler: Bernei Raymond Blom, Wilco Lobbert, Sander Van Roekel (Hollanda)Kayserispor: Souleymanou x, Durmuş x, Ali Turan x, Eren Güngör x, Toledo xx, Mehmet Eren xx, Saidou x, Mehmet Topuz x, Abdullah Durak xx (Dk. 72 Turgay x), Umut Koçin xx (Dk. 72 Olembe x), Aghahowa xxPSG: Landreau xx, Vanancio xx, Bourillion xx, Luyindula xxx, Pancrate xxx, Traore xx, Kezman xxx (Dk. 77 Arnaud x), Armand xx, Clement x (Dk. 62 Makelele x), Rothen xx, Sahkhare xxGoller: Dk. 5 Mateja Kezman, Dk. 90+1 Luyindula (PSG), Dk. 89 Toledo (Kayserispor)Sarı Kartlar: Dk. 24 Durmuş, Dk. 45 Mehmet Topuz, Dk. 49 Saidou (Kayserispor), Dk. 89 Traore (PSG)MAÇTAN DAKİKALARMaçın ilk tehlikeli atağı Kayserispor'dan geldi. 2. dakikada Mehmet Eren'in ceza alanına girmeden vurduğu sert şutta top, üst direkten döndü.5. dakikada konuk ekipte Rothen'in köşe vuruşunda ceza alanına gelen top, Kezman'a çarparak, Kayserispor filelerine gitti: 0-1.21. dakikada Abdullah'ın pasında topla buluşan Mehmet Topuz'un ceza alanında sert şutunda top, yandan auta çaktı.34. dakikada Rothen'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta PSG'li 3 futbolcu, kaleye paralel giden topa dokunamayınca konuk ekip ikinci gol fırsatından yararlanamadı.38. dakikada Umut Koçin, Abdullah'ın pasında sol kanatta topun gelişine sert vurdu. Kaleci Landreau'dan seken topu defans uzaklaştırdı.Karşılaşmanın ilk yarısı PSG'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.İKİNCİ YARI66. dakikada Mehmet Topuz'un pasında ceza alanı yayı önünde topla buluşan Mehmet Eren'in vuruşunda, kaleciden dönen topu defans uzaklaştırdı.69. dakikada Sidou'nun pasında topla buluşan Aghahowa, ceza alanına girer girmez sert vurdu, top yandan auta çıktı.78. dakikada Turgay'ın sağ kanattan ortasında Mehmet Topuz, topu yarım rövaşata ile kaleye göndermek istedi. Ceza alanına doğru havalanan topu defans uzaklaştırdı.81. dakikada konuk ekibin sağ kanattan geliştirdiği atakta Arnaud'un ceza alanına ortaldığı topa, Luyindula kafayı vurdu. Top, kaleci Souleymanou'da kaldı.89. dakikada Mehmet Topuz'un ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta top kaleciden döndü. Ceza alanında oluşan karambolde topa son vuran Toledo, takımının beraberlik golünü attı: 1-1Maçın 1. uzatma dakikasında Armand'ın pasında Kayserispor defansı ofsayt diye duraklayınca, topu takip eden Luyindula, topu Kaleci Souleymanou'nun sağından filelere gönderdi: 1-2Karşılaşma PSG'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.