'Batman il sınırı çizgi roman karakterine göre düzenlensin' teklifi

Uluslararası kampanya platformu Change.org'da Batman iliyle ilgili ilginç bir kampanya başlatıldı.

Change.org'da kampanya başlatan Kemal Atakan Kırca, Batman Valiliği'ne gönderilmek üzere Batman'ın il sınırının dünyanın en çok tanınan çizgi roman karakteri Batman'ın (Yarasa Adam) logosuna göre yeniden düzenlenmesini istedi.

Posta'nın aktardığı habere göre, sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşılan kampanya şu ana kadar 2 binden fazla kişi tarafından imzalandı.

Kampanyada Batman il sınırının şu şekilde değiştirilmesi gerektiği belirtiliyor: