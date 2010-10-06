-BATMAN FENERBAHÇE'Yİ BEKLİYOR BATMAN (A.A) - 06.10.2010 - Batman'da Fenerbahçe heyecanı yaşanıyor. Bugüne kadar üç büyükler olarak tabir edilen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın hiç gelmediği Batman'da, Fenerbahçe, 12 Ekim Salı günü Batman Petrolspor ve 72 Batmanspor karması ile hazırlık maçı yapacak. 72 Batmanspor Teknik Direktörü Yahya Kayra, yaklaşık bir ay önce İstanbul'da kulüp başkanı Reşit Kaygu ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret ettiklerini belirterek, görüşme sırasında Başkan Yıldırım'ın, Batman'a bugüne kadar 3 büyük kulübün hiç gelmediğini öğrenmesi üzerine hazırlık maçı oynamayı teklif ettiğini söyledi. Milli maç nedeniyle lige verilen ara nedeniyle hazırlık maçının 12 Ekim Salı günü oynanmasının kararlaştırıldığını kaydeden Kayra, şöyle konuştu: '' Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, hazırlık maçı teklifini getirdi ve maçtan elde edilecek gelirin Batman Petrolspor ve 72 Batmanspor kulüpleri arasında paylaşılmasını teklif etti. Biz de hemen kabul ettik. Sayın Aziz Yıldırım bu maçla tüm Batmanlıları sevindirmiştir. Sayın Yıldırım, medyada tanıtıldığı gibi bir kişi değil. Çok babacan ve samimi bir kişiliği var. Verdiği sözünü kısa sürede yerine getirdiği ve Fenerbahçe takımını Batman'a getirecek olması dolayısıyla kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Batmanlıları Fenerbahçe'yi ağırlayacak olmanın heyecanı sardı. 5 bin kişilik stadımızı sporseverlerin doldurmasını istiyoruz. Maç geliriyle kulübe bir otobüs almayı planlıyoruz. Çünkü bizi idmana götürecek aracımız yok.'' 16 Mayıs Stadı'nda oynanacak maçın biletleri kapalı tribün 75, açık tribün 50 ve kale arkası 25 liradan satışa sunuldu.