Batman Eğitim Merkezi sığınmacıların umudu oldu

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- SURİYE\'deki iç savaştan kaçıp Batman\'a yerleşen Suriyeli sığınmacıların çocukları Batman Eğitim Merkezi\'nde eğitimlerini sürdürüyor. Okul Müdürü Mehmet Ali Kasal, \"Suriyeli öğrencilerin uyum sorunu yok. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri aynı binada eğitim görüyor. Kırtasiye ve giyim yardımlarından yararlanan Suriyeli öğrencilere Türkçe okuma-yazma kursu da açtık\" dedi.

Batman\'da yaşayan Suriyeliler\'in çocukları İlkokul, ortaokul ve lisenin bir arada bulunduğu 28 derslikli okulda eğitimlernini sürdürürken, Eğitim merkezinde 95\'i Suriyeli ve 15 Türk öğretmen görev yapıyor. Suriyeli öğrencileri, taşımalı eğitim kapsamında her gün 64 servis taşırken, Okul Müdürü Mehmet Ali Kasal, \"Suriyeli öğrencilerin uyum sorunu yok. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri aynı binada eğitim görüyor. Kırtasiye ve giyim yardımlarından yararlanan Suriyeli öğrencilere Türkçe okuma-yazma kursu da açtık\"dedi.

Yaklaşık 5 yıldır Batman\'ın Güneykent mahallesinde rahat bir ortamda yaşamını sürdürdüğünü belirten Matematik öğretmeni Abdulmecit Al (48) ise \"Suriye\'nin Kamışlı kentinden buraya geldim. Kamışlı\'da özel bir eğitim kurumunda çalışıyordum. Maalesef orada bir kimliğim bile yoktu. 4 yıl gibi bir sürede kimliğime kavuştum. Çocuklarımız burada eğitimlerini rahat bir ortamda sürdürüyor. UNICEF\'in yardımı özellikle eğitimde bize ilaç gibi geliyor. Öğrencilere günlük 35 lira, öğretmenlere de aylık 1300 lira maaş veriliyor. Bazı yakınlarımız Avrupa\'ya gitti ama, ben burada kalmayı tercih ettim. Bir gün savaş bitecek, topraklarımıza döneceğiz\" dedi.

Batman Eğitim Merkezi\'nde beden eğitimi öğretmenliği yapan Fevvas Tunç da Kamışlı\'da devlet okulunda öğretmenlik yaptığını belirterek, \"Annem Nusaybin doğumlu olduğu için burada kimlik çıkarmakta herhangi bir güçlük çekmedim. Türkiye\'de eğitim imkanları daha iyi. 6 çocuğumu da okula gönderiyorum. Beden eğitimi derslerinde kendilerini gösteren bazı öğrencilerimiz Batman amatör takımlarında forma giyiyor\" dedi.

Suriye Amude kentinden Batman\'a sığınan Batmanlı ilahiyatçı Süleyman Mehmet ise \"3 oğlum öğretmen, çocuklarımızın kırtasiye ve giysileri de karşılanıyor. Ayrıca 12\'nci sınıf öğrencilerimiz için özel ders veriliyor. Denklik sınavını kazanan öğrencilerimiz YÖK\'ün sınavına da katılabiliyor\" diye konuştu.



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