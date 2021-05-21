Batman'da ve Şırnak'ta askeri tesise saldırı girişimi

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak ve Batman'da maket uçakla saldırı girişimininde bulunulduğunu bildirdi. Saldırının düzenlendiği tesislerde hasar ya da zayiat meydana gelmediği ifade edildi.

Batman Valiliği "Saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Birliklerimizde tedbirler artırılmıştır."