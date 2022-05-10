Batman'da 15 günlük eylem yasağı

Batman Valiliği aldığı kararla kent genelinde 15 gün süre ile eylem ve etkinlik yasağı getirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "10.05.2022 tarihinden, 24.05.2022 tarihine kadar, kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama, stant açma, uğurlama gibi etkinlikler hariç olmak üzere; her türlü açık hava toplantısı, basın açıklaması, protesto, gösteri yürüyüşü, protesto eylemi, toplu karşılama, uğurlama, insan zinciri, çelenk sunma, bildiri, broşür dağıtma, stant kurma, çadır kurma gibi eylem ve etkinliklerin yasaklanarak valilik iznine bağlandığı" belirtildi.

Valilik açıklamasında şöyle devam etti:

"İlimizde bulunan Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çevresindeki alanlarda “açık/ kapalı yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, el ilanı vb.” eylem etkinliklerin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki 17. ve 22. Maddesine istinaden 10.05.2022 günü saat: 00:01’den 24.05.2022 günü saat: 24:00’a kadar 15 (on beş) gün süre ile yasaklanmasını..."