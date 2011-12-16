-Batman Belediyesinde arama: 10 gözaltı BATMAN (A.A) - 16.12.2011 - Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Batman Belediyesi Kültür, Emlak ve İmar müdürlüklerinde arama yaptı. Aramalar devam ederken, 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saat 05.00 sıralarında bazı belediye görevlilerini evlerinden alarak belediye hizmet binasına getirdi. Polis hizmet binasında yer alan emlak, kültür ve imar müdürlüklerinde arama yaptı. Ayrıca iki emlak takip bürosunda da arama yapıldı. Aramalar sürdürülürken, 2 emlak takip bürosu çalışanının da aralarında bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.