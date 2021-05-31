Batman Belediyesi'nin kayyım yönetimi, temsil ağırlama için 3 ayda 619 bin TL harcamış

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, kayyım atanan 49 belediyenin yanıtlaması istemiyle 3 aylık temsil ve ağırlama giderleri sorusuna yalnızca Batman Belediyesi yanıtladı. Kayyım, 3 aylık temsil ağırlama giderleri için 619 bin 687 lira harcamış.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, bilgi edinme yasası kapsamında kayyum atanan 49 belediyeye 3 aylık temsil ve ağırlama giderlerini sordu.

Kanuna göre 15 gün içerisinde cevaplandırılması gereken bilgi edinme başvuruları için 2 ay bekleyen Hakverdi; “Başvurumuz sonrasında, 32 kayyımlı belediye yazılı olarak gönderdikleri cevapta temsil ve ağırlama giderleri ve borçlarına dair bilgileri paylaşmazken; 13 belediye başvurumuza hiç cevap vermedi. Sadece Batman Belediyesi gönderdiği cevapta 3 aylık temsil ağırlama giderlerinin 619 bin 687 lira olduğunu bildirdi” dedi.

"Yapılan usulsüz ihaleler Sayıştay raporlarına da yansımıştır"

Konu ile ilgili açıklama yapan Hakverdi şu ifadelere yer verdi:

“Kayyım atanan belediyelerde artan israf ve yapılan usulsüz ihaleler birçok kez kamuoyu gündemine taşındığı gibi Sayıştay raporlarına da yansımıştır. Kayyım atanan belediyelerin bilgi edinme yasası kapsamında yapılmış bu yönlü başvuruları cevapsız bırakması, sandıkla görev başına gelmeyen, seçmene ve halka karşı sorumluluk taşımayan yönetim anlayışının tezahürüdür. Bilgi edinme yasası kapsamında kayyım atanmış 49 belediyeye, 2021 yılının ilk 3 ayında yapılan temsil ve ağırlama giderlerini sorduk. 32 belediye gecikmeli de olsa verdikleri yazılı cevapta temsil ağırlama giderlerine ve borçlarına dair bilgi vermediler. “

1057 projeye 2,4 milyar TL yatırım

Kayyum belediyelerde yapılan israfları hatırlatan Hakverdi, “Kimi zaman makam odalarına yaptırılan lüks banyolarla, kimi zaman yaptırılan ve tepki sonrası kaldırılan karpuz heykelleri gibi estetik bir değeri olmayan ve kentin tarihi dokusuna uymayan projelerle, kimi zaman da bakanlık ve külliye için alınmış lüks hediyelik eşyalarla gündeme gelen kayyım belediyelerinin, ne kadar harcama yaptığını İçişleri Bakanlığı’na sordu. Gelen cevapta kayyım atanan belediyelerin göreve getirildiği günden itibaren 1057 projeye 2,4 milyar TL yatırım yaptığı bilgisine yer verildi” dedi.

"Kayyım atanan belediyeler de şeffaflıktan uzak"

Milli iradenin gaspı niteliğindeki kayyım yönetimlerin, yurttaşın vergileri ile oluşan belediye bütçelerini kimlere ve ne şekilde harcandığını bilmenin her yurttaşın hakkı olduğunu dile getiren Hakverdi, “Ülkemizdeki birçok kurum gibi kayyım atanan belediyeler de şeffaflıktan uzak, denetimden yoksun ve halkı hiçe sayan yönetim anlayışı ile yönetilmektedir. Halkına değil Saray’a bağlı bu yönetim anlayışı kabul edilemez” dedi.