Batman Belediyesi Eş Başkanı Gülüstan Akel gözaltına alındı

Batman'da örgüt propagandası yapmak ve suçluyu övmek iddiasıyla aralarında 4 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Mardin'in Kızıltepe ilçesi Belediye Eş Başkanları İsmail Ası ile Leyla Salman da, Abdullah Öcalan'ın özgür kalması için başlatılan kampanyaya imza attıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Batman'da örgüt propagandası yapmak ve suçluyu övmek iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

"Öcalan'a özgürlük" imza kampanyasını yürüten ve aralarında 4 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9 kişi, örgüt propagandası yapmak ve suçluyu övmek iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlılar, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kızıltepe'de HDP'li eşbaşkanlara gözaltı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Belediye Eş Başkanları İsmail Ası ile Leyla Salman, Abdullah Öcalan'ın özgür kalması için başlatılan kampanyaya imza attıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kızıltepe Belediyesi basın birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kızıltepe ilçesinde bu akşam imza kampanyasının yasal olmadığı ve haklarında bu konuda ihbar olduğu gerekçesiyle başkanların gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Kızıltepe Belediyesi Eş Başkanları İsmail Ası ve Leyla Salman Kızıltepe TOKİ mevkiinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ası ve Salman’ın sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri öğrenildi." denildi.