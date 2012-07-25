Batman, 'Batman kurbanlarını' ziyaret etti

Batman filminin yıldızı Christian Bale, Colorado'da sinema salonunda düzenlenen kanlı saldırının ardından kurbanları ziyaret etti.

Bale, Colorado'nun Aurora kentinde saldırının kurbanlarını ziyaret etti, polis ve hastane görevlilerine teşekkür etti.

Kenti ziyareti sırasında gündelik kıyafetler içinde görülen Bale, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı.

Bale, eşi Sibi Blaziç ile sinema salonu yakınında, saldırıda ölen 12 kişinin anıldığı mekana da gitti.

Christian Bale, saldırıdan sonra yaptığı yazılı açıklamada, “Kelimeler, hissettiğim dehşeti ifade etmeye yetmez. Kurbanların ve sevdiklerinin acısı ve kederini gerçekten anlayamam, ama kalbim onlarla” ifadesini kullanmıştı.

ABD 'nin Colorado eyaletinde Cuma günü silahlı bir saldırganın bir sinema salonunda Batman filminin ilk gösterimi sırasında seyircilerin üzerine ateş açması sonucu 12 kişi ölmüş, 58 kişi yaralanmıştı