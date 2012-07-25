T24 LogoT24 Logo
Dünya

Batman, 'Batman kurbanlarını' ziyaret etti

Christian Bale, sinema salonunda katliam yaşanan Colorado eyaletine bağlı Aurora kentine gitti

25 Temmuz 2012 14:27

Batman filminin yıldızı Christian Bale, Colorado'da sinema salonunda düzenlenen kanlı saldırının ardından kurbanları ziyaret etti.

Bale, Colorado'nun Aurora kentinde saldırının kurbanlarını ziyaret etti, polis ve hastane görevlilerine teşekkür etti.

Kenti ziyareti sırasında gündelik kıyafetler içinde görülen Bale, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı.

Bale, eşi Sibi Blaziç ile sinema salonu yakınında, saldırıda ölen 12 kişinin anıldığı mekana da gitti.

Christian Bale, saldırıdan sonra yaptığı yazılı açıklamada, “Kelimeler, hissettiğim dehşeti ifade etmeye yetmez. Kurbanların ve sevdiklerinin acısı ve kederini gerçekten anlayamam, ama kalbim onlarla” ifadesini kullanmıştı.

ABD 'nin Colorado eyaletinde Cuma günü silahlı bir saldırganın bir sinema salonunda Batman filminin ilk gösterimi sırasında seyircilerin üzerine ateş açması sonucu 12 kişi ölmüş, 58 kişi yaralanmıştı

ETİKETLER

BatmankurbanziyaretChristian Bale

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24