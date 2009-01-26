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Spor

Batman, Archer ve Superman…

Güiza’dan goller gelecek mi, yoksa Batman’dan sonra Archer da Fenerbahçelilerin özlemle beklediği kahraman değil mi?

26 Ocak 2009 02:00



Bakalım Güiza’dan goller gelecek mi, yoksa Batman’dan sonra Archer da Fenerbahçelilerin özlemle beklediği kahraman değil mi? Ya Clark Kent rolü biçilen Semih Şentürk, peki o artık Superman olamayacak mı?

CEVAHİR EVREN / TEMPO24

Volkan ‘dalya’ dedi, Edu uzaklaştırdı, Lugano indirdi, Gökhan koştu, Roberto Carlos vurdu, Emre tuttu, Selçuk düzeltti, Alex düşündü, Deivid aşırttı, Uğur araya kaçtı, Güiza nerede? Dağa kaçtı… Dağ nerede? Yandı bitti kül oldu…

Güiza, takıma ruh kazandıran adamdı, takımı ateşleyen oyuncuydu, bu satırlarda “aranan ruh İspanya’dan gelmişti”… Tribünler hep bir ağızdan “Güiza, Güiza, Daniel Güiza” diye bağırıyordu… Trabzonspor maçında oyundan çıkarken “yuh” sesleriyle de tanıştı…

Kimilerine göre yeni bir ülkeye adaptasyon, kimilerine göre özel hayatı, kimilerine göre oyun sistemi, kimilerine göre ise hepsi… Bence hiçbiri! Bir futbolcu, La Liga’da gol kralı olmuş bir futbolcu, penaltısız bir sezona 27 gol sığdırmış bir golcü, kaleciyle karşıya kaldığı pozisyonda topa nasıl vuracağı konusunda çaresiz kalıyorsa bunun oyun sistemiyle ilgisi yoktur…

Evet, takımın oyuna hükmetmesi konusunda ilerideki oyuncunun oyun karakteri önemli ve Rıdvan Dilmen konuyu çok da güzel özetliyor, “bu şablonda topu ileride tutmak gerekir, bu işi de en iyi Semih yapar, Güiza ikinci forvettir”

Sonuna kadar katılıyorum, hatta bu nedenle Kezman’ın da çok ağır eleştirilere maruz kaldığını gördüm, ama Sırp forvet karşı karşıya kaldığında ya da kale boşken(!) golünü atıyordu, hiç olmadı aşırtıyordu, hücum presi akıllıca yapıyor, enerjisini doğru kullanabiliyor, rakip defansın sinirini ‘profesyonelce’ bozuyordu.

O da yuhalandı oyundan çıkarken, ağladığına da tanık olduk, hatta takım sahip çıktı Alex’in uzattığı dostluk eli ve kaçırdığı penaltıyla belki de şampiyonluğa mal oldu.. Ve gitti…


Superman Semih…

‘Archer’ sıfatıyla Türkiye’ye gelen, futbolumuzun en pahalı transferi Güiza böyle, kaşlarını yukarı çatıp, Küçük Emrah edasıyla direğe sarılarak, “elimden geleni yapıyorum, üzerimde bir şanssızlık var” moduna girmiş bile…

İnsanımızın duygusal yapısını keşfetmiş olması en büyük artısıydı bugüne kadar, şimdi öfkesiyle de tanıştı… Bakalım Güiza’dan goller gelecek mi, yoksa Batman’dan sonra Archer da Fenerbahçelilerin özlemle beklediği kahraman olamayacak mı?

Yoksa yine yedek kulübesinde bekleyen ‘Clark Kent’ Semih’in, eşofmanlarını çıkartıp Superman olarak sahaya uçmasını mı bekleyecek tribünler…

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