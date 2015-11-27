T24 LogoT24 Logo
Gündem

Batman Anadolu Lisesi'nde bıçaklı saldırı

Kimliği bilinmeyen bir grup, okul bahçesindeki öğrenilere saldırdı

27 Kasım 2015 19:01

Batman'da Anadolu Lisesi'nin bahçesine giren bıçaklı bir grup, teneffüs için okul binasından çıkan öğrencilere saldırdı. Yaklaşık 15- 20 dakika içerisinde 10 öğrenciyi yaralayan grup, daha sonra okuldan çıkıp kaçarak gözden kayboldu.

DHA'nın haberine göre, Batman'ın Belde Mahallesi'nde bulunan Batman Anadolu Lisesi'ne, öğle saatlerinde gelen sayıları öğrenilemeyen bıçaklı bir grup, teneffüs saatinde okul bahçesinde bulunan örencilere saldırdı. Yaklaşık 15- 20 dakika içerisinde 10 öğrenciyi bıçakla yaralayan grup, daha sonra koşarak uzaklaştı. Yaralı öğrenciler, okula gelen ambulansla Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın duyulması üzerine veliler, okul ve hastaneye akın ederek çocuklarının durumunu sordu.

Okul idaresinin şikayeti üzerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Okul çevresinde de araştırma yapan polis, okula ait kamera kayıtlarını incelemeye alırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Hastanede yaralı öğrencileri ziyaret ettikten sonra Batman Anadolu Lisesi'ne giden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, olayın çok yönlü soruşturulduğunu belirterek, bıçaklı saldırıda, 14-15 yaş arası öğrencilerin yaralandığını ancak durumlarının iyi olduğunu belirtti. Aslan, "İdarecilerin dışarıda olmadığı bir saatte olay meydana geldi. Ancak olayın aydınlanması için okuldaki kameralarla, çevredeki mobese kameraları tüm detaylarıyla incelenecek. Güvenlik güçlerinin başlattığı soruşturma devam ediyor" dedi.

ETİKETLER

batmananadolu lisesibıçaklı saldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24