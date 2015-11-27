Batman Anadolu Lisesi'nde bıçaklı saldırı

Batman'da Anadolu Lisesi'nin bahçesine giren bıçaklı bir grup, teneffüs için okul binasından çıkan öğrencilere saldırdı. Yaklaşık 15- 20 dakika içerisinde 10 öğrenciyi yaralayan grup, daha sonra okuldan çıkıp kaçarak gözden kayboldu.

DHA'nın haberine göre, Batman'ın Belde Mahallesi'nde bulunan Batman Anadolu Lisesi'ne, öğle saatlerinde gelen sayıları öğrenilemeyen bıçaklı bir grup, teneffüs saatinde okul bahçesinde bulunan örencilere saldırdı. Yaklaşık 15- 20 dakika içerisinde 10 öğrenciyi bıçakla yaralayan grup, daha sonra koşarak uzaklaştı. Yaralı öğrenciler, okula gelen ambulansla Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın duyulması üzerine veliler, okul ve hastaneye akın ederek çocuklarının durumunu sordu.



Okul idaresinin şikayeti üzerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Okul çevresinde de araştırma yapan polis, okula ait kamera kayıtlarını incelemeye alırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Hastanede yaralı öğrencileri ziyaret ettikten sonra Batman Anadolu Lisesi'ne giden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, olayın çok yönlü soruşturulduğunu belirterek, bıçaklı saldırıda, 14-15 yaş arası öğrencilerin yaralandığını ancak durumlarının iyi olduğunu belirtti. Aslan, "İdarecilerin dışarıda olmadığı bir saatte olay meydana geldi. Ancak olayın aydınlanması için okuldaki kameralarla, çevredeki mobese kameraları tüm detaylarıyla incelenecek. Güvenlik güçlerinin başlattığı soruşturma devam ediyor" dedi.