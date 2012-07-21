'Batmam' saldırganı binlerce mermi depolamış

ABD'nin Colorado eyaletindeki bir sinema salonunda Batman filminin ilk gösterimi sırasında seyircilerin üzerine ateş açarak 12 kişiyi öldüren ve 58 kişiyi yaralayan silahlı saldırganın, eylemi haftalardır planladığı ortaya çıktı. Saldırganın binlerce mermi depoladığı tespit edildi.

Aurora Polis Şefi Daniel Oates, 24 yaşındaki eski tıp öğrencisi James Holmes'un, 22 Mayıs ve 6 Temmuz arasında silah dükkanlarından bir adet yarı otomatik saldırı tüfeği, bir adet 12 kalibrelik Remington marka av tüfeği ve iki adet 40 kalibrelik Glock marka tabanca satın aldığı, internet üzerinden de 6 binden fazla mermi temin ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Oates, Holmes'un mermileri taşımak için çok sayıda şarjör de aldığını ve olay yerinde saldırı tüfeği için 100 mermi taşıyan birkaç şarjör bulunduğunu belirtti.

Havan mermileri ve bubi tuzakları

Holmes'un Colorado Tıp Fakültesi yakınlarındaki apartman dairesinde de kavanozlar dolusu kimyasal madde, metrelerce dikenli tel, çok sayıda cephanelik ve havan mermisi olması muhtemel bazı mermiler depoladığı belirlendi.

Öte yandan Holmes'un evini bubi tuzakları ile donattığı için henüz ayrıntılı bir arama yapılamadığı bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Holmes'un dairesinde ev yapımı çok gelişmiş silahlar bulunduğunu ve bubi tuzaklarının eve girecek kişiyi öldürecek ya da ciddi bir biçimde yaralayacak şekilde yerleştirildiğini kaydetti.

Holmes'un evindeki tüm bubi tuzaklarının etkisiz hale getirilmesinin zaman alacağını belirten yetkililer, apartman dairesinde tüm binanın patlamasına yol açabilecek ısı yükseltici sıvıların da bulunduğunu söyledi.

Utangaç ve zeki bir doktora öğrencisi

Arapahoe Cezaevi'ne gönderilen Holmes'un Aurora'da Pazartesi sabahı yerel saatle 8.30'da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.Holmes'un susma hakkını kullandığı ve avukat istediği bildirildi.

Silahlı saldırganı tanıyanlar, Holmes'u utangaç ve zeki biri olarak tanımladı. Verilen bilgiye göre, hemşire bir anne ile yazılım şirketinde yöneticilik yapan bir babanın oğlu olan Holmes, San Diego'da büyüdü.

Onur öğrencisi olduğu lisede futbol oynayan ve 2010 yılında California Üniversitesi'nden dereceyle mezun olan Holmes, burada nöro-bilimler alanında doktora yaptı. Ancak kısa bir süre önce doktoradan ayrıldığı belirlendi.

Holmes doktora programından ayrılmadan önce, "Psikiyatrik ve Nörolojik Hastalıkların Biyolojik Temelleri" dersinde mikro DNA göstergeleri üzerine sunum yaptı.

Okuldaki öğretmenleri ise, Holmes'un akademik başarısının en üst düzeyde olduğunu belirtti.

FBI'dan verilen bilgide; Facebook, MySpace, Twitter gibi hiçbir sosyal paylaşım sitesine katılmayan Holmes'un herhangi bir terörist grupla ilişkisinin olmadığı belirtildi.

Saçlarını kırmızıya boyayan ve kendisini tanıtmak için Batman filmindeki kötü karakterin adı olan "Joker"i kullanan Holmes'un, saldırı düzenlemek için neden bir sinema salonunu seçtiği henüz bilinmiyor.

Saldırıdan önce gaz maskesi, kurşun geçirmez kask, yelek ve bacak koruyucu giyen Holmes'un, boğazını ve kasık bölgesini korumak için de önlem aldığı belirlendi.

'Karmaşayı, gösterinin bir parçası sandık'

Polisin saldırıdan 60-90 saniye sonra olay yerine ulaştığını belirten polis yetkilileri, Holmes'un bilet alıp kalabalığa karışarak sinema salonuna girdiğinin belirlendiğini söyledi.

Olay sırasında sinema salonunda bulunan Jennifer Seeger, saldırganın acil çıkış kapısından salona girdiğini belirtti. Saldırganın sürekli şarjör değiştirip ateş ettiğini ifade eden Seeger, "Mermiler, havada uçuyordu. Yerde kanlar içinde yatan 14 yaşlarında bir genç kızla sırtından vurulmuş bir adam gördüm. Saldırgan, çıkış kapılarına gidenlerin üzerine ateş açıyordu" dedi.

Görgü tanığı Quentin Caldwell ise, salondaki çoğu kişinin karmaşayı filmin açılışı nedeniyle yapılan bir gösteri sandığını söyledi. Caldwell sözlerine şöyle devam etti:

"Filmin başlamasından yaklaşık 15 dakika sonra patlama sesleri duydum. Bunların özel ses efektleri olduğunu düşündüm. Sonra yerde yatan, yaralanan insanları gördüm. Hala filmin devam etmesini bekleyen insanlar vardı. Onlara 'bunlar, gerçek. Kaçmamız lazım' diye bağırdım."

Seyircilere kimyasal maddeler de attı

Bu arada yaralananların bazılarının, saldırganın attığı kimyasal maddelerden etkilendiği belirlendi. Yaralılar arasında 4 aylık bir bebek de bulunuyor. Hastane yetkilileri, saldırıda yaralanan 11 kişinin durumunun kritik olduğu söyledi.

Sinema salonun park yerinde toplananlar, saldırıda ölenlerin anısına çiçekler bıraktı, mumlar yaktı.

Olay, 5 Kasım 2009'da Teksas'daki Fort Hood'da bir ordu psikiyatristinin 13 kişiyi öldürmesinden ve yaklaşık 25 kişiyi yaralamasından bu yana ABD'deki en büyük saldırı oldu.

Colorado eyaletinin Denver kenti, 20 Nisan 1999'da da iki öğrencinin Columbine Lisesi'nde düzenlediği katliama sahne olmuştu. Saldırıda biri öğretmen 13 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi de yaralanmıştı. İki saldırganın daha sonra intihar ettiği Columbine Lisesi, Holmes'un saldırı düzenlediği sinema salonundan 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

3 asker de yaralı

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Colorado eyaletindeki bir sinemada Batman filminin ilk gösterimi sırasında düzenlenen ve 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıda 3 askerin yaralandığını açıkladı.

Pentagon, biri Donanma'dan, ikisi Hava Kuvvetleri'nden 3 askerin saldırıda yaralandığını belirtti ve sinema salonunda olduğu belirlenen bir askerin ise kayıp olduğunu kaydetti.

Polis yetkilisi Raymond Kelly, James Holmes'un saçını kırmızıya boyattığını ve kendisini tanıtmak için Batman filmindeki kötü karakterin adı olan "Joker"i kullandığını söyledi.

Saldırı düzenlendiği sırada sinema salonunda bulunan 23 yaşındaki Eric Hunter, film sırasında silah sesleri duyduklarını, dışarı çıkmak için kapıyı açtıklarında biri ağzından vurulmuş 2 genç kızla karşılaştıklarını söyledi.

Hunter, yüzüne gaz maskesi takmış ve kurşun geçirmez yelek girmiş saldırganı gördüklerinde kapıyı kapattıklarını, saldırganın 10 saniye boyunca kapıyı açmaya çalıştığını, daha sonra kaçmak üzere kapıyı bıraktığını sözlerine ekledi.

Saldırgan Holmes'ün Colorado Üniversitesi'nde nöro-bilimler doktorası yaptığı belirlendi.

Önlemler artırıldı

Bu arada, silahlı saldırının ardından, sinema salonlarında güvenlik önlemleri artırıldı.