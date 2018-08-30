Batmak üzere olan bottaki 25 kaçak göçmen kurtarıldı

KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek üzere bindikleri lastik bot batma tehlikesi geçiren 25 göçmen, sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

Dün saat 02.05\'te, Kuşadası ilçesi açıklarında, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun batmak üzere olduğu ihbarı yapıldı. Görevlendirilen sahil güvenlik botundaki ekip, lastik botun yerini tespit etti. Ekip, lastik bot içerisindeki 20\'si Irak, 2\'si Eritre, 2\'si Filistin ve 1\'i Dominik Cumhuriyeti uyruklu olmak toplam 25 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil güvenlik botuna alınan 13\'ü erkek, 7\'si kadın, 5\'i çocuk göçmenler, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.



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