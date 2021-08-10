T24 LogoT24 Logo
Dünya

Batıyla ilişkileri kötüleşen iki ülkenin orduları yan yana: Rusya ve Çin'in ortak askeri tatbikatı başladı

10 Ağustos 2021 11:41

T24 Dış Haberler

Rusya ve Çin, iki ülkenin de Washington ile ilişkileri bozulurken ve "bölgesel güvenlik endişeleri" dile getirilirken ortak asker, tatbikatlarını başlattı. 

Çin'in Ningksia Huy Özerk Bölgesi'nde gerçekleşecek 5 günlük  Zapad/Interaction 2021 tatbikatlarına 10 bin asker katılacak. 

Kommersant'ın aktardığına göre Rus askerler, bu tatbikatta ilk defa Çin yapımı silahlar kullanacak.

Rusya ordusunun bölgeye Su-30SM savaş uçağı, motorize tüfekçi üniteleri ve yönetim personeli gönderdiği belirtildi. 

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tatbikatların amacı Rusya-Çin'in geniş alandaki işbirliğinin ve stratejik işbirliğinin gelişmesi" denildi. 

Tatbikatla iki ülkenin orduları arasındaki dostluğun da gelişmesinin hedeflendiği bildirildi.

rusyaçinaskeri tabikat
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24