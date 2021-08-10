Batıyla ilişkileri kötüleşen iki ülkenin orduları yan yana: Rusya ve Çin'in ortak askeri tatbikatı başladı

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Rusya ve Çin, iki ülkenin de Washington ile ilişkileri bozulurken ve "bölgesel güvenlik endişeleri" dile getirilirken ortak asker, tatbikatlarını başlattı.

Çin'in Ningksia Huy Özerk Bölgesi'nde gerçekleşecek 5 günlük Zapad/Interaction 2021 tatbikatlarına 10 bin asker katılacak.

Kommersant'ın aktardığına göre Rus askerler, bu tatbikatta ilk defa Çin yapımı silahlar kullanacak.

Rusya ordusunun bölgeye Su-30SM savaş uçağı, motorize tüfekçi üniteleri ve yönetim personeli gönderdiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tatbikatların amacı Rusya-Çin'in geniş alandaki işbirliğinin ve stratejik işbirliğinin gelişmesi" denildi.

Tatbikatla iki ülkenin orduları arasındaki dostluğun da gelişmesinin hedeflendiği bildirildi.