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Batı'ya askeri sevkiyat başladı

Şırnak ve Irak sınırındaki birliklerde konuşlandırılan asker, tank ve mühimmat, bugün konvoy halinde Batı illerine sevk edildi.

23 Nisan 2013 20:29

Çözüm sürece ile birlikte silahların sustuğu Güneydoğu'da tersine askeri sevkiyatları yapılmaya başlandı. Şırnak ve Irak sınırındaki birliklerde konuşlandırıldığı öğrenilen asker, tank ve mühimmat konvoy halinde Batı illerine sevk edilmeye başlandı. Şırnak kesiminden gelen TIR'lar üzerinde tankların, kapalı kasa kamyonlarda askeri malzeme ve sivil plakalı minibüslerde askerlerin yer aldığı konvoy, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nden geçerek Batıya doğru gitti. Konvoyun geçisi sırasında sıkı güvenlik önlemleri alınırken, konvoya frekans karıştırıcı Jammerli araçlar da eşlik etti. Nusaybin'den bir kaç gün önce Şırnak tarafına boş olarak giden TIR'ların bu kez üzerinde yüklenmiş tanklarla birlikte Batı illerine gittiği görüldü.

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