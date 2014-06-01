Batı'nın şampiyonu San Antonio Spurs

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde San Antonio Spurs, konuk olduğu Oklahoma City Thunder’ı 112-107 yenerek, seriyi 4-2 kazandı ve finalde Miami Heat'in rakibi oldu.

AA’nın haberine gçre, 101-101'lik skorla uzatmaya giden maçı uzatmaralda Tim Duncan’ın etkili oyunuyla kazanan Spurs Batı konferansının şampiyonu oldu

Rakibinin 19 top kaybı sonucunda 33 sayı bulan Spurs'ü galibiyete, kenardan gelerek kaydettiği 26 sayıyla Boris Diaw, 19 sayı, 15 ribauntla "double double"a imza atan Tim Duncan ve 17 sayı, 11 ribaunt üreten Kawhi Leonard taşıdı.

Spurs, sahadan 112-107 galip ayrılarak 1999, 2003, 2005, 2007 ve 2013'ün ardından 6. kez Batı Konferansı'nın şampiyonu oldu. Geçen yıl olduğu gibi Spurs ile Heat arasında oynanacak NBA Finali, TSİ cuma sabaha karşı saat 04.00'te San Antonio'da yapılacak serinin ilk maçıyla başlayacak.