-Batılı televizyon kanallarına yasak tehdidi İSLAMABAD (A.A) - 29.11.2011 - Pakistan'da uydu kanalları işletmeleri, Pakistan karşıtı oldukları gerekçesiyle Batılı televizyon kanallarının yayınını kesme tehdidinde bulundu. Tüm Pakistan Uydu İşletmeleri Birliği'nin Başkanı Halit Arayn, Batılı televizyon kanallarının Pakistan karşıtı tutumlarına son vermek için güçlü bir mesaj vermek istediklerini belirterek, "Buna son vermezlerse, o halde onları durdurmak hakkımızdır" diye konuştu. Birliğin bu hareketinin merkezinde İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin olduğu biliniyor. NATO helikopterlerinin Afganistan sınırındaki bir karakola hafta sonu düzenlediği saldırıda 24 Pakistan askeri hayatını kaybetmişti. Olay, Pakistan'da öfkeye neden olmuş ve uluslararası kamuoyunda eleştirilmişti.