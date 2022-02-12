Batılı müttefikler olası bir Rus işgaline karşı tetikte

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’ın güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Rusya’nın komşu ülke Ukrayna’ya 20 Şubat’ta sona erecek Pekin’deki Kış Olimpiyat Oyunları bitmeden hava ve roket saldırıları başlatabileceğini, böyle bir saldırının da birçok sivilin ölümüne yol açabileceğini belirtti. Washington’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in henüz nihai kararını vermediğinden yola çıktığını da belirten Sullivan, buna karşın Ukrayna sınırında ek Rus birliklerinin konuşlandığına dikkat çekti. Güvenlik danışmanı Sullivan, tüm ABD vatandaşlarına önümüzdeki 24-48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Danimarka, İngiltere, Estonya, Letonya, Avusturya ve Yeni Zelanda’dan da vatandaşlarına yönelik benzer çağrılar geldi.

ABD’den ek birlik açıklaması

Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev’in ABD’den tam ve güvenilir destek göreceğini bir kez daha vurgularken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Polonya’ya 3 bin asker daha göndereceğini açıkladı. ABD’li yetkililer, ek birliklerin Avrupa’daki Amerikan birliklerinden değil, Kuzey Karolina’daki 82. Hava İndirme Tümeni’nden aktarılacağını belirtti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Şubat ayının başında Polonya’ya bin 700 askerden oluşan bir ek birlik gönderilmesi talimatı vermişti. Ayrıca Almanya’dan F-16 ABD savaş uçakları da Romanya’da Karadeniz’in yaklaşık 100 kilometre mesafede konuşlandırılmıştı.

Washington, gönderilen birliklerin sayısındaki artışla "NATO müttefiklerine güvenlik hissi sağlama ve NATO’nun doğu kanadındaki her türlü saldırganlığı püskürtmenin" hedeflendiğini kaydetti.

Ukrayna sınırındaki tansiyon yükselirken ABD Başkanı Biden, Cuma günü Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de bulunduğu Avrupalı müttefikleriyle video konferans yoluyla istişarelerde bulundu. Berlin’den yapılan açıklamada, Batılı müttefiklerin bölgedeki durumun oldukça ciddi olduğu ve olası bir işgale karşı ivedi ve sert yaptırımlarla cevap verme konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, tüm diplomatik çabaların Moskova’yı gerilimi düşürmeye teşvik etme yönünde olduğunu kaydederek, Avrupa’da savaşı önlemenin önemine dikkat çekti.

Avrupa Birliği (AB), olası bir Rus işgaline karşı yaptırımları da gündemine almıştı. Olası yaptırım hazırlıklarına ilişkin daha detaylı bilgi veren AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, finans ve enerji sektörünün yanı sıra, yüksek teknoloji ürünlerinin Rusya’ya ihracatının da gündemdeki yaptırımlar arasında olduğunu belirtti.

Moskova: Yalan bilgi yayıyorlar

ABD Başkanı Biden ve Rusya lideri Putin’in Cumartesi günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor.

İşgal hazırlığında oldukları iddialarını geri çeviren Moskova ise Batılı devletleri kendi saldırgan eylemleri konusunda dikkati başka yere çekmek için yalan bilgi yaymakla suçluyor. Sınırlarına yakın füze konuşlandırılmayacağına ilişkin güvenlik garantisi talep eden Rusya, Kiev’in NATO’ya alınmayacağına ilişkin de Batı’dan teminat bekliyor.