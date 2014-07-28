Batılı liderler Rusya'ya baskıyı artırıyor



Batılı devletler, aylardır çözüm bulunamayan Ukrayna krizinde, Rusya'ya bir dizi ek yaptırım daha uygulanmasını görüştü. Fransa'dan pazartesi günü yapılan açıklamada, ABD Başkanı Barack Obama, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı David Cameron, İtalya Başbakanı Matteo Renzi ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar konusunda uzlaştıkları belirtildi.

Batılı devletler, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunu kontrol altında tutan Rus ayrılıkçılara doğrudan askeri yardım yapıyor olabileceği uyarısında bulundu. Batılı devletler ayrıca Rusya'yı, bölgedeki ayrılıkçılara Kiev yönetimi ile pazarlık masasına oturmaları konusunda yeterli baskı yapmamakla ve Ukrayna sınırında kontrolü sağlamak için somut adımlar atmamakla suçluyor.

Batılı devletler Rusya'ya yönelik birçok yaptırım kararı aldı ve alınan yaptırımları sertleştirdi. Bu arada, Brüksel'de bu kez silah ticareti ve Rus bankalarına yönelik yaptırım kararları üzerinde görüşüldüğü bildiriliyor.

Ortadoğu da görüşüldü

Fransa'dan yapılan açıklamada, Batılı liderlerin Ortadoğu'daki gelişmelere dair de görüştükleri kaydedildi. Açıklamada, Gazze'de ateşkes sağlanması için çabaların artırılacağı belirtildi. Liderler, Ortadoğu'da durumun daha da vahim hale gelmesinin sadece radikallerin işine yaracağını kaydetti.