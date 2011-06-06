-BATILI GEYŞAYA ÇALIŞMA YASAĞI SYDNEY (A.A) - 06.06.2011 - Japonya'nın ilk batılı geyşası olan Avustralyalı Fiona Graham'a mesleğini icra etme hakkı yabancı olduğu için verilmedi. Fiona Graham, Avustralya'nın The Australian gazetesine yaptığı açıklamada, Tokyo'nun bir semti olan Asakusa'daki Geyşa Derneğine kendi hesabına çalışıp çalışamayacağını sorduğunu belirtti. "Bana çok açık bir şekilde yabancı olmamdan ötürü hak sahibi olamayacağım yanıtı verildi" diyen Avustralyalı geyşa, şu anki durumunun net olmadığını, ancak Asakusa geyşaları ve başkalarının kendisine büyük destek verdiğini, seçtiği mesleği yapmaya devam edeceğini söyledi. Japonya'ya 15 yaşında öğrenci değişim programıyla gelen Fiona Graham, "Japon müşterilerden büyük destek alıyorum ve kesinlikle vazgeçmeyeceğim, ama ilk beyaz geyşa olmak yaptığım en zor şey" diyerek, kendisine mesleğini yapma hakkı verilmemesinden hayal kırıklığı duyduğunu sözlerine ekledi. Japonya'da yaşamlarını geleneksel Japon sanatlarına adayan geyşalar varlıklı müşterilere eşlik ediyorlar. Kimonoları, topuz saçları ve pudralı yüzleriyle geyşalar, müşterileriyle birlikte onları günlük sıkıntılarından kurtarmak için şarkı söylüyor, dans ediyor veya her konuda muhabbet ediyor.