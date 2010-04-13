Batıkların maliyeti 90 milyar dolara dayandı

T24 - ABD hükümeti, küresel ekonomik krize dayalı batışların maliyetinin 89 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Wall Street Journal’da yer alan raporda, hazinenin yüzde 80’ine sahip olduğu bir zamanların sigortacılık devi AIG’den kurtulmanın yollarını arıyor.

Rapora göre, hazine yetkilileri AIG’nin bir yıla kadar kendi ayakları üzerinde durabileceği konusunda umutlu.

Geçtiğimiz ay yayınlanan raporda krizden çıkış formüllerinde Citigorup için izlenen yolun AIG’de de işe yarayabileceğine değinildi.

Geçtiğimiz Nisan ayında ABD kongresi, bütçe analistleri hükümetin kurtarma planının vergi mükelleflerine 356 milyar dolara mal olduğunu açıklamıştı.

Rapora göre 89 milyar dolarlık maliyetin yüzde 42’lik bölümü tasarruf ve kredi borçlarından kaynaklanıyor.

Uzmanlar, 8 milyar dolarlık hazine karının 245 milyar dolarlık banka yatırımlarından geldiğini de belgeledi.



