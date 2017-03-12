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Ekonomi

Batık kredi yüzde 30 arttı

Bireysel kredilerdede yıllık en yüksek artış yüzde 15.5 ile konut kredilerinde gerçekleşti

12 Mart 2017 14:37

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre ocak ayında ‘batık’ olarak adlandırılan tasfiye olunacak alacaklar, Ocak 2016’ya göre yüzde 30 artarak 69 milyar lira oldu. Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak tutarı ise bir yılda yüzde 22 arttı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre aynı dönemde nakit krediler Ocak 2016’ya göre yüzde 21 artarak 1 trilyon 922 milyar lira olurken, tasfiye olunacak alacakların kredilere oranı yüzde 3.2’den 3.5’e yükseldi. Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak tutarı bir yılda yüzde 22 artarak 22.3 milyar lira oldu. Tasfiye olunacak alacak oranı ise yüzde 4.2’den yüzde 4.6’ya yükseldi. Aynı dönemde tahsili gecikmiş alacak oranı en yüksek olan sektör ise yüzde 4.7 ile toptan ve perakende sektörü oldu. Bunu yüzde 4 ile inşaat takip etti. Tasfiye olunacak alacak tutarının en fazla arttığı sektör de yüzde 42 ile yine toptan ve perakende sektörü olarak kaydedildi.

Konut ilk sırada

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları 2017 Ocak dönemi itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.5 artarak 459 milyar lira oldu. Bireyselde yıllık en yüksek artış yüzde 15.5 ile konut kredilerinde gerçekleşti. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin yüzde 38’ini konut kredileri, yüzde 18’ini kredi kartları, yüzde 6.8’ini taşıt kredileri, yüzde 37.3’ünü de diğer ihtiyaç kredileri oluşturdu. İmalat sanayii yüzde 25.7 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü yüzde 17.4 ile toptan perakende ticaret ve yüzde 11.8 ile inşaat izledi. Elektrik, gaz ve su kaynakları sektörü bir yılda yüzde 42.4’lük kredi artış oranı ile dikkat çekti.

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