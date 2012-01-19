Batı'dan Tahran'a ret!



T24 - Batılı diplomatlar, İran'ın nükleer programı konusunda yeni bir dizi görüşmelerde bulunmak amacıyla dünya güçleriyle temas halinde olduğuna dair iddialarını reddetti.



Diplomatlar, Tahran'daki rejimin görüşmelerde bulunmak istediğine dair herhangi bir işaret bulunmadığını belirtti.



CNNTürk muhabiri Metin Güneş'in haberine göre; İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, çarşamba günü Ankara'ya yaptığı ziyaret sırasında uluslararası görüşmelerin "yer ve tarih konusunda" sürmekte olduğunu ve İran'ın bu görüşmeleri yapmak istediğini kaydetmişti.



Londra ve Brüksel'deki üst düzey diplomatlar ise Tahran'ın "manşet yaratma peşinde" olup ABD, İngiltere ve Fransa ile "angaje olmaya hazır gibi göründüğünü" söyledi.



Bir İngiliz diplomat, "Avrupa Birliği, İran'a geçmişte bir mektup göndererek yeni görüşmelere başlamaya davet etti ama bu mektuba yanıt vermediler. İran ön koşulsuz bir şekilde masaya dönmeye hazır olmalıdır.



Bizim Salihi'nin sözlerinden anladığımız şey İran'ın uluslararası toplum yerine uluslarası medyaya kur yaptığıdır" diye konuştu. Son günlerde İran'ın bazı yeni konularda uluslararası toplumla angaje olacağına dair işaretler var.



Rejim, bu ayın sonunda nükleer programı konusunda tartışmalarda bulunmak üzere Uluslararası Atom Ajansı denetçilerini Tahran'a davet etti.



Salihi, görüşmelerin İstanbul'da yapılmasını tercih ettiğini söylemişti.





