Batı'dan Mısır yorumu: Mübarek gitmeli

T24 - Yönetime karşı gösterilerin sürdüğü Mısır'da olası yeni bir yönetimin Batı yanlısı olacağı görüşü, siyaset uzmanlarını birleştiriyor.



İngiltere'nin başkenti Londra'daki düşünce kuruluşu Chatham House'un Ortadoğu uzmanı Rime Allaf, "Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in gitmekten başka seçeneği olmadığını" savundu.



"Mübarek artık bitti" diye konuşan Allaf, bu ülkenin geleceğinin Batıdan bağımsız düşünülemeyeceği görüşünü dile getirdi.



ABD ve İsrail'in artık Mübarek'e ihtiyacı olmadığını söyleyen Allaf, Cumhurbaşkanı Yardımcılığına atanan Ömer Süleyman'ın Mübarek'in yerine geçmesi ihtimalinin ABD ve İsrail'in işine yarayacağını ifade etti.



Bununla birlikte "Süleyman'ın Mübarek'ten farklı olmadığını" kaydeden Allaf, bu ülkedeki olayların halkın ne istediğini ortaya koyduğunu, "ancak ABD ve İsrail'in Mısır halkının istediğini göz ardı ettiğini" belirtti.



Allaf, Süleyman'ın Cumhurbaşkanı olması durumunda ülkedeki protestoların sona ermeyeceğine dikkati çekerek, "ABD Mısır'a karıştığı müddetçe daha fazla kargaşa çıkar" dedi.



İngiltere ve AB'nin ise ABD'den farklı hareket etmesini beklemediğini bildiren Allaf, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Mübarek kendisini Arap dünyasının ve bölgenin lideri görüyordu. Ancak artık Türkiye de, Suriye de, Katar da bölgenin liderleri. Türkiye, Müslüman bir ülkede demokrasinin nasıl işlediğini göstermek açısından önemli bir ülke, bölgedeki örnek modellerden biri."





"Batı Müslüman kardeşlere izin vermez"



İngiltere'deki Müslümanların görüşlerinin yansıtıldığı, ayda bir İngilizce yayımlanan "The Muslim News" gazetesinin editörü Ahmed Versi de Mısır'da Batı karşıtı bir yönetimin oluşturulabileceğine inanmıyor.



Mısır'da statükonun sürdürülemeyeceğini kaydeden Versi, bu ülkedeki en büyük muhalefet örgütü Müslüman Kardeşler'in bir siyasi partiye dönüşmesine Batılı ülkelerin izin vermeyeceği görüşünü dile getirdi.



"Yine Batının istemediği bir hükümet Mısır'da başta olmayacaktır, ama insanların bir değişiklik istedikleri ortaya çıkmış oldu" diyen Versi, Mısır'da olası yeni yönetimin Gazze'ye yardım geçişlerine müsaade etmesi gerektiğini belirtti.





