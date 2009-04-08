Batı'dan İran'a nükleer daveti

İran'ın tartışmalı nükleer programı konusunda uluslararası toplumu temsilen temaslarda bulunan 6 Batılı ülke temsilcisi, yeni görüşmeler için İran'a davet iletileceğini bildirdi.



İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Almanya ve Rusya ile AB temsilcilerinin Londra'da yaptıkları görüşmenin ardından grup adına yayımlanan açılamada, Washington'ın, İran'a yönelik politikasında belirlenen "yeni yön" den memnuniyet duyulduğu belirtilerek, Tahran'ın bu yeni diyalog fırsatından yararlanması çağrısında bulunuldu.



Açıklamada, AB dış politika temsilcisi Javier Solana'nın, soruna barışçı çözüm bulmak amacıyla grubun temsilcileriyle bir araya gelmesi için İran hükümetine davet götüreceği kaydedildi ancak bir tarih belirtilmedi.



ABD'den ayrı açıklama



Bu arada, ABD'de Başkan Barack Obama yönetimi, İran ile yapılacak görüşmelere doğrudan katılmaya karar verdiklerini bildirdi.



Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Robert Wood, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya'dan üst düzey diplomatların, İranlı yetkililerle Tahran'ın nükleer program konusundaki görüşmelerinde bundan sonra ABD'nin de masada olacağını söyledi.



George W. Bush yönetimi sırasında ise ABD genellikle İran ile doğrudan görüşmelere katılmıyordu.



ABD Başkanı Obama, İran'ın nükleer programı konusunda diyalog için çaba sarf edeceğini söylemişti.



İran, nükleer programının, silah üretmek amacında olduğu iddialarına karşı hedefinin barışçı ve enerji elde etmek olduğunu savunuyor.



