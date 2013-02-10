Batı'dan İran'a 'medya' kıskacı

Batı, nükleer programı nedeniyle başta petrol olmak üzere birçok alanda ambargo uyguladığı İran'ı medya alanında da vurmaya devam ediyor. Son olarak İran'ın BBC'si olarak bilinen Press TV'nin ABD ve Kanada yayını uydudan çıkarıldı.



İslam Devrimi'nin 34. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan İran'ın, Batı ile süren soğuk savaşına ''medya savaşı'' da eklendi.

ABD ve AB'nin, İran'a yönelik birçok alanda uyguladığı tek taraflı yaptırımlara medyanın da eklenmesi tecrit politikalarının vardığı noktayı gözler önüne seriyor.

Batı dünyası, İran'a ait çok sayıda televizyon ve radyoyu susturarak bu ülkeye karşı yıllardır sürdürdüğü ekonomik, politik, diplomatik, teknolojik ve psikolojik savaşta yeni bir alan açtı.

İran'ın İngilizce, Arapça, İspanyolca ve Farsça başta olmak üzere birçok dilde yayın yapan televizyon ve radyolarının bir bir susturulması basın ve ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendiriliyor.

Press TV, Hispan TV, El Alem, El Kevser, Seher, ıFilm gibi uluslararası ölçekte yayın yapan kanallar Eutelsat, Intelsat ve Hispasat uyduları tarafından yayından kaldırılmıştı.

İran'ın BBC'si olarak da bilinen Press TV'nin ABD ve Kanada'ya olan yayınlarının da Galaxy 19 uydu platformu tarafından listeden çıkarıldığı belirtildi.

ABD ve AB'ye ait uyduların Ekim 2012'den beri 20 kadar İran televizyon ve radyosunu listeden kaldırdığı ifade ediliyor.

Batılı ülkeler nükleer programı nedeniyle İran'a başta doğalgaz ve petrol olmak üzere bir çok alanda ambargo uyguluyor.