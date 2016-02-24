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Dünya
Deutsche Welle

Batı ülkelerinden ateşkese destek

Batılı ülkeler, ABD ve Rusya'nın girişimişle üzerinde anlaşma sağlanan ateştese destek verdi. Ancak "inandırıcı bir siyasi geçiş süreci başlatılması gerektiğine" de dikkat çekildi.

24 Şubat 2016 13:35


ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya, Suriye'de ateşkesin derhal ve kapsamlı şekilde yürürlüğe girmesi için baskıyı artırıyor. Başkan Barack Obama, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Büyük Britanya Başbakanı David Cameron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katıldıkları video konferansının ardından bir açıklama yapan Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert, görüşmede Rusya ile ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyetin dile getirildiğini söyledi.

Ateşkesin cumartesi günü yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Seibert öncelikle Halep ve çevresinde durumun sakinleştirilip insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilmesi açısından ateşkesin ivedi olduğunu belirtti. Hükümet sözcüsü, Rusya ve Suriye hükümet kuvvetlerinin sivil halka büyük kayıp verdirtmiş olması bakımından silahların susmasının huzurun sağlanması açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Dört ülkenin devlet ve hükümet başkanları ateşkesin dikkatle izlenmesini kararlaştırdı. Liderler öncelikle ılımlı Suriye muhalefeti ile sivil halka hava saldırısı yapılmamasının önemine işaret etti. Ortak açıklamada bu konuda Rusya ve Suriye hükümetlerine büyük sorumluluk düştüğü belirtildi. Dört lider arasındaki görüşmede, ateşkes sırasında ‘gerçek ve inandırıcı siyasi geçiş sürecinin' başlatılması gerektiği de dile getirildi.

"Barışın tarifinde Esad olmamalı"

Üzerinde anlaşma sağlanan ateşkesle ilgili bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "Suriye'nin geleceğinin Beşar Esad'sız olmasını istediklerini" tekrarladı. Kerry, Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, “Son yıllarda çok üzücü olaylar cereyan ettiği için Esad başta olduğu sürece iç savaş sona erdirilemez. Bu nedenle barışın tarifinde Esad olmamalı” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü de ateşkes koordinasyon merkezinin çalışmalarına başladığını duyurdu. Sözcü ateşkesin Lazkiye'deki Rus hava üssünden denetleneceğini söyledi. Surriye hükümet kuvvetlerini desteklemek için düzenlenen hava saldırılarına katılan Rus savaş uçakları bu üsten havalanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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