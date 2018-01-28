Batı Trakya Türkleri, Şehitler Abidesi'nde bir araya geldi

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- TÜRKİYE genelinde tek çatı altında bulunan 13 şubesi, 4 temsilciliği, spor kulüpleri ve vakıfları ile var olan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği\'nin faaliyet gösterdiği tüm merkezlerden Çanakkale\'ye gelen yaklaşık 600 üye ve yönetici, Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti. Genel Başkan Avukat Necmettin Hüseyin başkanlığındaki heyet, Atatürk anıtına çelenk sundu, Afrin\'nde teröre karşı mücadele eden Mehmetçik için dua etti.

Batı Trakyalı Türklerin, 29 Ocak Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş Günü nedeniyle Çanakkale Şehitler Abidesi’nde düzenlediği tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Avukat Necmettin Hüseyin, 29 Ocak olaylarını anmak için 30’uncu yılında bu kez Çanakkale’de bir araya geldiklerini söyledi. Batı Trakyalı Türkler, törende büyük bir Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı.

AFRİN’DEKİ MEHMETÇİĞE DUA

Mehmetçiği meşgul etmek istemedikleri için bu kez sade bir çelenk sunma töreni yaptıklarını belirten Avukat Necmettin Hüseyin, “Mehmetçiğimizin bugünlerde çok daha önemli bir işi var. Vatan bekçiliği yapıyor her zaman olduğu gibi. Gerek Güneydoğu\'da, gerek terörün olduğu her yerde. Gerekse bugün itibarıyla son 7-8 gündür Afrin\'de kahramanca mücadele ediyor. Kendilerini Batı Trakya Türkleri olarak saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Kendilerine başarılar diliyoruz. Dualarımız sizlerle, bize ihtiyaç duyduğunuz anda bizlerde oraya gelmeye hazırız. Bu ülkedeki 80 milyon gibi, yurt dışında yaşayan 120 milyon Türk de aynı duyguları bizlerle paylaşıyor” dedi.

BATI TARKYA’DA YAŞAYAN AZINLIK TÜRK’TÜR

Şehitler Abidesi’nde toplanmalarının amacının 29 Ocak olaylarını anmak olduğunu belirten Genel Başkan Hüseyin, şunları söyledi:

“Neydi 29 Ocaklar? Hepinizin hafızasını kısaca tazelemek istiyorum. Bildiğiniz gibi Batı Trakya Türkleri 1923 yılında Yunanistan\'a azınlık olarak emanet edildi. Bu emaneti, koru, kolla, mutlu ve huzurlu şekilde kendi toprakların içerisinde yaşat dendi. Uluslararası anlaşmalarla güvence verilerek Türkiye Cumhuriyeti\'nin, Yunanistan\'ın ve diğer ülkelerin garantörlüğünde azınlık olarak Yunanistan\'da yaşamaya başladık. Ancak tabii bu anlaşmayla ortaya konulan tablo Batı Trakya Türkleri açısından hiçbir zaman gerçekleşmedi. Baktığınızda emanet edildiğimiz günden beri ne Türklüğümüzden şüphemiz var, ne Müslümanlığımızdan şüphemiz var. Bizi inkar edenlere ben Çanakkale\'den, kanla sulanmış bu kutsal topraklardan, Mehmetçiğin bağrından bir kez daha haykırmak istiyorum, çok net olarak söylüyorum. Batı Trakya\'da yaşayan azınlık Türk’tür ve size vereceğimiz en güzel cevap \'Ne Mutlu Türküm\' demektir.”

ÇİPRAS VE KAMMENOS\'A SESLENDİ

Gelibolu Yarımadası’ndaki şehitliklerden Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’a seslenen Avukat Necmettin Hüseyin, “Buradan Sayın Çipras\'a bir kez daha seslenmek istiyorum. Aynı zamanda Ege\'de suların üzerinde tur atmakla güncel siyaseti takip ettiğini zanneden ve olgun siyaset yaptığını zanneden Sayın Kammenos\'a da seslenmek istiyorum. Bakın hak, hukuk, adalet, insan hakları diyorsunuz, AB üyesiyiz diyorsunuz. Biz de diyoruz ki, evet. Bu söylediklerinizin tamamına katılıyoruz. Gelin Batı Trakya Türklerine hakkın ne olduğunu, hukukun ne olduğunu, insan haklarının ne olduğunu gösterin, bu bölgede mecbur olduğunuz coğrafya gereği yaşamak zorunda olduğunuz komşularınızla iyi geçinin. İyi komşuluk ilişkilerini de tescilleyin” diye konuştu.

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