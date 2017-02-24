Batı Suriye'ye karşı yaptırım kararı istiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden ABD ve Fransa, 2014 ve 2015 yılında kimyasal silah kullanan Suriye'ye yaptırım uygulanmasını talep etti. BM'de perşembe günü düzenlenen oturumda adının açıklanmasını istemeyen bir diplomat bunun bir ‘prensip meselesi' olduğunu söyledi.

Rusya'nın bu yöndeki karar teklifini veto edeceği, Çin'in ise oylamada çekimser kalmasının beklenildiği öğrenildi.

Yaptırım kararıyla ilgili teklif bugün Güvenlik Konseyi'nde görüşülmesi ve önümüzdeki hafta da Konsey'in oyuna sunulması bekleniyor. Fransız haber ajansı AFP'nin edindiği bilgilere göre karar teklifinde kimyasal silaha başvurulmasından sorumlu olan ve aralarında yüksek rütbeli subayların da bulunduğu 11 Suriyeli'ye seyahat yasağı uygulanması öneriliyor.

Kimyasal silahların geliştirme ve imal çalışmalarına katılan on kuruluşun yaptırım kapsamına alınması ve Suriye'ye kimyevi silah saldırılarında kullanılmaya elverişli helikopter ve parça sevkinin yasaklanması da karar teklifinde yer alıyor.

BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (OPCW) yaptığı incelemelerde 2014 - 2015 yıllarında Suriye'nin üç ayrı bölgesine kimyasal silah saldırısı düzenlendiği sonucuna varılmıştı.

Suriye iç savaşının patlak verdiği 2011 yılından bu yana BM Güvenlik Konseyi'ne Şam yönetimi hakkında sunulan altı karar teklifi Rusya tarafından veto edilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/AG/HS