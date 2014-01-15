'Batı sonunda Esad'sız bir Suriye olmayacağını anladı'

Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdad, BBC’ye verdiği mülakatta Batılı hükümetlerin ‘sonunda Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın liderliğinden başka bir alternatif olmadığını anladıklarını’ söyledi.

Suriye'de 3 yıldır devam eden kanlı iç savaşta muhalif gruplara destek veren Batılı istihbarat kuruluşlarının, radikal İslamcı grupların yükselişi karşısında, 'ortak mücadele' için Şam'da Suriyeli güvenlik yetkilileri ile görüştüğü öğrenildi.

Suriye Dışişleri Bakanı yardımcısı Faysal Mikdad, Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın devrilmesi için baskı yapan Batılı güvenlik yetkilileri ile politikacılar arasında bölünme olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Esad’a karşı mücadele eden muhalif gruplar arasında radikal ve cihat yanlısı örgütlerin güçlenerek öne çıkması uluslararası toplumda kaygı yaratmaya devam ediyor.

Suriye Dışişleri Bakanı yardımcısı Mikdad, BBC’ye verdiği mülakatta Batılı hükümetlerin ‘sonunda Devlet Başkanı Esad’ın liderliğinden başka bir alternatif olmadığını anladıklarını’ söyledi.

Mikdad, ‘İngiltere istihbaratı dâhil Batılı istihbarat örgütlerinin yakın zamanda Şam’ı ziyaret edip etmediği’ yönündeki bir soruya da, “Ayrıntıları vermeyeceğim ama evet, çoğu Şam’ı ziyaret etti” cevabını verdi.

“Batılı ülkelerin diplomatlarını Suriye’ye geri göndermeleri konusunda Suriye hükümetine talepte bulunulup bulunmadıkları” sorusunu da Mikdad şöyle yanıtladı:

“Evet, bize böyle yaklaşımlarda bulunan çok sayıda ülke var. Tabi bazıları Cenevre’yi bekliyor, bazıları ‘olasılıkları inceliyoruz’ diyor, bazıları da ‘güvenlik önlemleri konusunda işbirliği yapmak istiyoruz’ diyor çünkü Batı Avrupa’dan Türkiye ’ye, Suriye’ye gönderdikleri teröristler kendilerine yönelik gerçek bir tehdit oluşturdu.”

‘Suriye istihbaratının 1 numarası da vardı'

İngiltere Dışişleri Bakanlığı BBC’ye istihbarat meseleleriyle ilgili yorum yapmayacaklarını söyledi.

Fakat BBC’nin baş dış politika muhabiri Lyse Doucet, bilgi sahibi kaynakların Batılı ve aralarında Suriye Ulusal Güvenlik biriminin başındaki isim Ali Memlük’ün de bulunduğu Suriyeli istihbarat yetkilileri arasındaki görüşmeleri doğruladığını aktardı.

Avrupa’dan gelen yabancı İslamcı savaşçıların sayısının artmasının ortak endişe olduğunu belirten Doucet, yine de Batı’nın Suriye’deki iç savaşın sorumlusu olan bir rejimle ortak amaçları doğrultusunda hareket etmeye ne kadar hazır olduğunun ise belirsiz olduğunu söyledi.

Batı, muhalifleri Cenevre'ye zorluyor

Bu arada gelecek hafta Cenevre’de düzenlenecek barış görüşmelerine Suriye hükümeti yetkilileri katılacaklarını duyurdu fakat ana muhalefet grubu Suriye Ulusal Koalisyonu, katılıp katılmayacakları konusunda henüz bir karara varamadı.

Muhalefetteki düzensizliğin Batı’yı ‘öfkelendirdiği’ ve Suriye hükümetine olan güveni güçlendirdiği ifade ediliyor.

Suriye Ulusal Koalisyonu’ndan bir yetkili hafta içinde yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere’nin Cenevre’ye gitmelerini söylediğini, aksi halde yardımı keseceklerini uyarısında bulunduklarını dile getirmişti.

BM verilerine göre, Suriye’de çatışmaların sürdüğü üç yılda dokuz milyondan fazla Suriyeli evlerini terk etmek zorunda kaldı ve 100 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.