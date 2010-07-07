Batı Şeria'nın yüzde 42'si İsrail'de

T24- İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, Filistin yönetimine bırakılmış olan Batı Şeria topraklarının yüzde 42'sinin İsrailli yerleşimciler tarafından işgal edildiğini açıkladı.



İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in yayınladığı bir rapor, İsrail'in Filistin yönetimine bırakılan topraklarda kontrolü sürdürdüğünü ve bu toprakları adım adım işgal ettiğini gözler önüne seriyor.



Rapora göre 300 binden fazla İsrailli, Filistin kontrolünde bulunan Batı Şeria'daki 121 yerleşim biriminde yaşıyor.



Yerleşim birimlerini koruyan karakollar ve kontrol noktaları da hesaba katıldığında İsrail, Batı Şeria'nın yüzde 42'sini kontrol ediyor. Yani Filistin yönetiminde olması gereken toprakların yarıya yakın bir kısmı, adım adım kurulan yerleşim yerleri aracılığı ile İsrail'e geçmiş durumda.



Raporu resmi istatistiklere dayanarak hazırladığını duyuran B'Tselem, Yahudi yerleşimlerinin başlangıcından beri uluslararası hukuku çiğneyen bir yaklaşım ile hayata geçirildiğini ve bu şekilde Filistinliler'den toprak çalındığını kaydetti.



BATI ŞERİA'YA YERLEŞENLERE TEŞVİK





Yerleşimlerin özel mülk olan arazilerde de yapılabildiğine dikkat çeken İsrailli insan hakları derneği, "Yerleşim birimlerinin kurulması uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ediyor. İsrail kanunları kendi istediği şekilde yorumluyor, ancak bu yorum dünyanın önde gelen hukukçuları tarafından kabul görmüyor diyor.



İsrail, Batı Şeria'ya gidecek yerleşimcilere, mali destek, yüksek kaliteli evler, ücretsiz eğitim, vergi indirimi gibi teşvikler sağlıyor.



İsrail son olarak Doğu Kudüs'te 1600 konut inşa edeceğini duyurmuş, karar başta ABD olmak üzere uluslararası toplumun tepkisini çekmişti.