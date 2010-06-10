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Dünya

Batı Şeria'daki yerel seçimler ertelendi

Filistin Yönetimi, Batı Şeria'da önümüzdeki ay yapılması öngörülen yerel seçimleri belirsiz bir tarihe erteledi.

10 Haziran 2010 03:00

T24 - Filistin Yönetimi, Batı Şeria'da önümüzdeki ay yapılması öngörülen yerel seçimleri belirsiz bir tarihe erteledi.


Karar, bugün Selam Feyyad başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'ndan çıktı.


17 Temmuzda yapılması öngörülen yerel seçimlerin erteleme gerekçesi hakkında herhangi bir bilgi verilmezken, seçim hazırlıklar çerçevesinde bugün, aday listelerinin Merkez Seçim Komisyonuna verilmesi için son gündü.


Seçimlerin ertelenmesi, Filistin'de diğer bazı partilerden tepki gördü. Filistin Halk Partisi'nden Bessam Salhi, seçimlerin ertelenmesi veya geciktirilmesine karşı olduklarını belirtirken, Ulusal Bağımsız İnisiyatif Genel Sekreteri Dr. Mustafa Barguti, erteleme kararını büyük bir hata ve kabul edilemez olarak değerlendirdi ve bunun demokratik sürece de zarar vereceğini söyledi.


Son birkaç gündür, Batı Şeria'da yerel seçimlerin ertelenebileceğine yönelik yoğun haberler yayılıyordu. Buna neden olarak da El Fetih içindeki uzlaşmazlıklara dikkat çekilirken, özellikle belediye başkanlıkları ve belediye meclis üyelerinin adayları üzerinde anlaşma sağlanamadığına işaret ediliyordu.


Ertelemeye bir diğer gerekçe olarak da Hamas'ın seçimleri boykot edeceğini açıklamasına rağmen, Hamas taraftarlarının El Fetih'e rakip grupları destekleyeceği endişesi dile getiriliyordu.

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